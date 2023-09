Sport Cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo: Il valzer dei motori tra eco di montagne e sogni di gloria

In una giornata dove l'aria di Iglesias aveva il profumo del benzina bruciato, la 32^ cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo ha parlato trentino e siciliano, tra tornanti e accellerate. Diego Degasperi, a bordo della sua grintosa Osella FA30 Zytek, ha sparato un 3'08.40 che ha fatto eco nei meandri delle montagne sarde. Ma a distanza di un soffio, come un ombra puntuale, Franco Caruso ha risposto con un 3'09.65, alla guida della sua Norma M20 FC Zytek, come a dire "qui non si molla un centimetro". Ma, come in ogni buona partita di scacchi, nella seconda manche i ruoli si sono invertiti. Caruso ha lasciato il segno con un 3'04.65, facendo balzare il suo bolide avanti, e Degasperi, benché campione indiscusso delle ultime edizioni, ha raccolto il guanto di sfida con un dignitosissimo 3'05.03. Mentre Samuele Cassibba, ritornato alla luce di questa competizione, con la sua Nova Proto V8 2000 Sinergy, ha seguito da vicino, ma senza minacciare la supremazia dei due. E chi potrebbe dimenticare il Porto Cervo Racing Team? Marco Satta e Igor Nonnis, quinto e sesto nella dance delle manche, rappresentano le speranze sarde in questo duello titanico. Ma non sottovalutiamo gli eroi locali, gli iglesienti Spanu e Valdarchi, che con le loro Renault Clio S1600 e Mitsubishi Lancer Evo IX, porteranno l'orgoglio della terra sarda. Le parole di Alberto Medas e Kiko Tornatore, colonne portanti dell'Ichnusa Motorsport, ci parlano di una competizione vibrante, mentre Antonello Fiori, presidente ACI CAGLIARI, sottolinea l'elevato livello di quest'edizione. LA GARA, nell’epico tracciato di 5920 metri, promette fuoco e fiamme. Una novità: la sicurezza, con un team specializzato pronto a intervenire per ogni evenienza. E quando il rombo dei motori si sarà placato, la piazza Sella a Iglesias si riempirà per omaggiare i cavalieri della strada, con premi che profumano di storia e tradizione. Domenica, Iglesias diventerà un teatro, dove il ruggito dei motori sarà la colonna sonora di un balletto di velocità, coraggio e passione. E noi, con il cuore in gola, aspetteremo il vincitore al traguardo.