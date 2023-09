Sport Il Cagliari a Bergamo per muovere la classifica. I precedenti favorevoli ai padroni di casa

Una “mission-impossible”. Almeno sulla carta. Poi il campo sarà giudice insindacabile. Cagliari che affronta la trasferta di Bergamo, in testa ad un ciclo terribile, prima della seconda sosta del campionato di metà ottobre. Se è vero che il calendario non è stato benevolo, perlomeno si capirà da subito di che pasta è fatto il Cagliari quest’anno. A prescindere dal livello tecnico, la squadra dovrà esprimere tutte le proprie potenzialità caratteriali per affrontare compagini costruite con rose più robuste, considerati anche gli impegni europei di queste formazioni. A Bergamo sarà il 34o confronto fra la Dea ed i rossoblù. La storia dice che tra serie A e B (in cadetteria solo 6 volte) allo stadio bergamasco il Cagliari ha vinto in 7 occasioni, 6 i pareggi, mentre sono 21 le affermazioni atalantine. Corsi e ricorsi che non darebbero adito a discussioni se non fosse che il calcio ha abituato a ribaltamenti di pronostico. E quest’anno, in un inizio di stagione anomalo, si è notato che in qualche occasione Davide ha avuto la meglio su Golia.