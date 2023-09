Sport Ranieri tra speranze e assenze: La vigilia di Cagliari-Atalanta

A pochi giorni dall’importante gara contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, l’allenatore Claudio Ranieri nella classifica conferenza che precede il match fa il quadro sulla situazione medica (e non solo) di alcuni giocatori militanti nella rosa rossoblù. In merito all’attaccante Andrea Petagna, arrivato proprio a poche ore dalla chiusura delle trattive di calciomercato (precisamente il 30 agosto), il tecnico romano afferma che il giocatore triestino ha superato l’infortunio subito contro il Bologna avvenuto circa tre settimane fa (il 2 settembre per la precisione) è perciò sarà disponibile per il match in terra lombarda. Per quanto concerne il centrocampista cagliaritano Mancosu, purtroppo, dovrà stare ancora ai box e non potrà partecipare al match che vedrà opposta la compagine sarda alla squadra presieduta dal dott. Percassi. Il giocatore sardo classe ’88 sta lavorando con l’obiettivo di ritrovare la migliore forma. Speriamo di rivederlo presto in campo nei prossimi difficili impegni del team isolano. Su l’attaccante italo- peruviano Lapadula, Ranieri ha come obiettivo di averlo a disposizione negli ultimi giorni di ottobre. Fiduciosi in tal senso, vediamo cosa succederà in proposito. Sulla formazione che il tecnico romano schiererà domenica 24 settembre 2023 alle ore 15.00 possiamo ipotizzare che: vista la squalifica del difensore Wieteska possibile inserimento del calciatore Obert dal 1’ minuto. A completare il reparto difensivo ci saranno il giovane Dossena e il centrale ellenico Hatzidiakos. A centrocampo dovrebbero trovare posto il centrocampista Prati (ex Spal), l’uruguaiano Nandez sulla destra e il duttile giocatore ceco Jankto sulla sinistra. A completare la zona nevralgica ci saranno, con tutta probabilità, il giovane ghanese Sulemana e l’ottimo congolese (classe ’98) Makoumbou. Reparto avanzato costituito dal calciatore angolano Luvumbo e (probabilmente) dall’attaccante Petagna (ex Monza). Nelle fila atalantine nessun problema di formazione per il team bergamasco eccezion’ fatta per l’assenza dei lungo degenti Scamacca e Toure. Speranzosi che i rossoblù portino a casa l’intera posta in palio, gli facciamo un enorme in bocca in lupo con un solo ed unico grido: Forza Cagliari sempre e comunque!