Sport Confronto al vertice nel Pugilato: Il cagliaritano Lecca affronta Mosquito per il titolo italiano

Sabato 30 settembre 2023, le luci del Palazzetto dello Sport di Monserrato si accenderanno per uno degli incontri più attesi dell'anno. Matteo Lecca, giovane promessa di 26 anni originario di Cagliari, si appresta a combattere per la prestigiosa cintura di Campione Italiano dei pesi supergallo, una categoria che vede atleti pesare non più di 54 kg. La cintura è attualmente vacante, ma non per molto. A sfidare Lecca ci sarà Iuliano Gallo, meglio conosciuto nel mondo del pugilato come "Mosquito". Questo soprannome non è casuale: Gallo è noto per la sua velocità fulminea sul ring, una rapidità che ha sorpreso e sconfitto molti avversari. Per Matteo Lecca si tratta di un esordio significativo: è la sua prima opportunità per un titolo. D'altro canto, Iuliano Gallo non è nuovo a queste emozioni. Ha già avuto l'onore di indossare la cintura dei supergallo, prima di perderla nel 2020 ad opera di Alessio Lo Russo. Entrambi i pugili hanno uno stile simile: prediligono la corta distanza e sono estremamente rapidi. Questa similitudine promette uno spettacolo di altissimo livello, con scambi frenetici e momenti di grande tensione. L'appuntamento, dunque, è per il 30 settembre. Il Palazzetto dello Sport di Monserrato si prepara a ospitare una serata di pugilato che potrebbe entrare nella storia.