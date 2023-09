Una notte stellare del basket: Celebrazione, passione e innovazione alla LBA Awards 2023

Era arrivato il momento di smettere e sono felice per quello che ho vissuto, sicuramente il 4-3 di Reggio è stato l’episodio più emozionante. Ora passo dietro la scrivania con tanta voglia e con lo stesso entusiasmo di quando ero in campo” Grande merito anche ad Ousmane Diop, il quale ha ritirato il premio come Most Improved player del passato campionato dopo aver giocato una fantastica seconda parte di stagione e aver dominato nella serie playoff con Venezia. “E’ un lavoro che parte da lontano, dal 2013 quando sono arrivato in Italia. Spero sia un punto di partenza, c’è ancora tanto da migliorare, ringrazio le mie due famiglie quella del Senegal e quella della Dinamo, che mi hanno sempre supportato nei momenti più difficili” Infine, la ciliegina sulla torta, il premio come Digital Best Project, la miglior società di serie A a livello di comunicazione con la Dinamo che prima è arrivata nella finale a 3 per poi superare nella corsa conclusiva Virtus Bologna e Reyer Venezia. Il presidente Gandini ha consegnato il premio al direttore della comunicazione della Dinamo, Paolo Citrini, rendendo omaggio al lavoro svolto dalla società biancoblu. Proprio Gandini ha detto: “Sono una macchina di guerra, hanno fatto un lavoro eccezionale che merita di essere premiato”.





“E’ motivo di grande orgoglio.-commenta Paolo Citrini-È un premio di squadra, ringrazio il presidente che mi ha dato questa opportunità e che vede sempre prima degli altri il futuro, ci dà consigli preziosi e soprattutto grande autonomia. Lavoriamo sempre insieme in ogni aspetto legato a comunicazione e marketing, Valentina Sanna da anni svolge un lavoro eccezionale e ci è sempre stata vicina anche quando ha avuto la gioia della nascita della figlia, il super lavoro che ha fatto Francesco Manconi su Tik Tok e tutto il resto della squadra che c’era o è arrivata in corsa. Senza dimenticare la sinergia e la collaborazione con Luigi Peruzzu, Marsilio Balzano, Sofia Devetag, Viola Frongia, condivido il premio con tutti loro, la passione, le idee, il coraggio di osare sono gli ingredienti che ci portano ogni giorno a voler fare meglio, ad amare il lavoro che facciamo. Da 2 mesi abbiamo con noi anche Jack Devecchi, che coordina tutti i settori ed è stata un'aggiunta di assoluto livello"

Mercoledì sera è andata in scena la notte del basket italiano a Milano (l'LBA Cocktail Party), l'esclusivo evento organizzato da Lega Basket Serie A per assegnare gli ambiti LBA Awards 2023 by UnipolSai e aprire ufficialmente la stagione sportiva 2023-24. L'evento ha raccolto tanti protagonisti della pallacanestro italiana tra giocatori, allenatori, dirigenti, partner e stakeholder e si è aperto con i saluti iniziali del Presidente di LBA (Lega Basket serie A) Umberto Gandini. La serata, presentata da Pierluigi Pardo, volto di DAZN e official OTT broadcaster di Lega Basket Serie A, si è animata con la consegna dei premi alla carriera tra cui quello del giocatore della Dinamo Jack Devecchi, al termine di un viaggio straordinario, 17 stagioni consecutive con Sassari e 808 partite con la stessa canotta. L’ormai ex-capitano di Sassari ha detto: “Ringrazio la Lega per questo riconoscimento, era più facile in campo.