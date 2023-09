Scommesse sportive: I pronostici della Serie A di Mr. Simon

Milan - Verona

Sabato 23 settembre 2023, ore 15:00





Il Diavolo rossonero è pronto a riscattarsi dal KO subito nel derby e dal pareggio che ha ottenuto in Champions contro il Newcastle. Per questa ragione, consigliamo il segno 1, quotato a 1.35 su bet365. Il Verona guidato da Marco Baroni, tuttavia, ha iniziato con il piede giusto il campionato, collezionando 7 punti in 4 match. Se non vi convince il segno 1, una valida alternativa potrebbe essere l'over 2.5, quotato a 1.72 su bet365.





Pronostico risultato esatto: Milan - Verona 2-2





Sassuolo - Juventus

Sabato 23 settembre 2023, ore 18:00





Nonostante le numerose competizioni in cui è coinvolta, la "Vecchia Signora" sembra avere una marcia in più rispetto alle altre. Non giocando in coppa, la Juventus potrà concentrarsi maggiormente sul campionato, e ci aspettiamo che ne faccia valere ogni singolo punto. Una quota interessante potrebbe essere quella di Federico Chiesa a segno in qualsiasi momento dell'incontro, quotata a 3.50 su bet365.





Pronostico risultato esatto: Sassuolo - Juventus 0-1





Atalanta - Cagliari Domenica 24 settembre 2023, ore 15:00





Dopo l'eccellente risultato ottenuto in Europa League, l'Atalanta si prepara ad ospitare il Cagliari del tecnico Ranieri. I sardi sono alla ricerca disperata di punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. La DEA, però, parte come favorita con il segno 1, quotato a 1.40 su bet365. Un altro consiglio? Puntate su Luis Muriel a segno in qualsiasi momento dell'incontro, con una quota di 2.30 sempre su bet365.





Pronostico risultato esatto: Atalanta - Cagliari 1-1





In conclusione, la Serie A continua a regalarci emozioni e spunti per scommettere. Che sia per passione o per tentare la fortuna, ricordate sempre di giocare responsabilmente. Buona fortuna a tutti!

La Serie A non smette mai di sorprendere, e ogni giornata offre agli appassionati e agli scommettitori una nuova opportunità per vivere emozioni e, perché no, provare a vincere. Vi presentiamo la nostra "TRIS" delle partite CLOU della giornata, accompagnate dalle analisi più approfondite e dalle quote aggiornate.