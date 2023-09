Sport Presentata l'FC Alghero per la stagione 2023/2024

Seconda stagione per la società giallorossa, fondata appena lo scorso, ricca di novità su diversi fronti: prima squadra che si appresta ad affrontare il campionato di Seconda Categoria, un settore giovanile con le squadre allievi e giovanissimi, una squadra femminile e nuovi importanti sponsor, come il Banco Desio, che vanno ad aggiungersi a quelli dello scorso anno. Presentati da Giampietro Moro, uno dopo l'altro, sul palco dell'auditorium del Roth, sono saliti i protagonisti di questa nuova stagione della FC Alghero. Il primo è stato il presidente Andrea Alessandrini che dopo aver ringraziato tutti i presenti ha evidenziato la grande partecipazione nel sostenere il progetto FC Alghero: “ciò che più mi dà soddisfazione è avere tante persone e aziende che supportano questo progetto che punta ai giovani e che ha come obiettivo quello di divertirsi. Quest'anno, come main sponsor non ci sarà solo Nobento, ma anche brand importanti che ci supporteranno come Banco Desio, sponsor principale del progetto FC Alghero, e la multinazionale belga Deceuninck profilieri di pvc”. Il presidente Alessandrini ha poi presentato in anteprima la maglia da gioco con i nuovi Premium Sponsor, chiamando sul palco Simona Monetti, capo area di Banco Desio: “per la nostra banca è un onore aderire al progetto FC Alghero che raccoglie sogni, idee, passioni, storia, presente e futuro che sono anche gli ideali di Banco Desio. Una banca vicina al territorio, al sociale, allo sport e alla cultura ed è il motivo che ci ha conquistato della FC Alghero”. Tra le novità di questa stagione anche il progetto “I want to grow up” voluto per supportare la crescita delle squadre di Allievi, Giovanissimi e la Femminile. Un dono per le squadre dei più piccoli che si traduce in una borsa sport per garantire pare opportunità a tutti gli atleti. A supportare il progetto “I want to grow up” è l'azienda Oliva Viaggi. Andrea Oliva, titolare della storica agenzia di viaggi, ha spiegato il motivo per cui ha aderito: “importante garantire pari opportunità a tutti gli atleti e le atlete. Andrea Alessandrini si conferma, non solo un grande imprenditore, ma anche una persona sensibile e vicina ai giovani e alle famiglie”. La prima squadra è salita sul palco del Roth tra gli applausi dei presenti. In testa l'allenatore Pippo Zani e lo staff tecnico, riconfermato dopo lo straordinario successo della passata stagione. Sul palco anche lo staff dirigenziale al completo con il presidente Alessandrini e il vice Gianluca Marras. Volti nuovi e riconferme tra la squadra giallorossa. Riconfermati: Bellinzis, Serra Francesco, Gnani, Sanna, Cingotti, Carbone, Lobrano, Gallo, Cariga, Moro, Delias, Ardu, Campus, Cherchi, Nemore, Finca, Balla e Livesi. I volti nuovi della prima squadra sono il difensore Gavino Depalmas, i centrocampisti Carlo Pintus, Stefano Sotgiu, Christian Moretti e Roberto Correddu e l'attaccante Raimondo Serra. Grande emozione per la presentazione delle squadre giovanili da parte del coordinatore del settore Alessandro Merella. “Abbiamo un settore giovanile di prima matricola, con tutti i nostri ragazzi e ragazze che avranno l'opportunità di scrivere le prime pagine di un libro bianco che ci auguriamo, nel tempo, abbia diversi capitoli. Un ringraziamento particolare ad Alessandrini e Marras che hanno voluto in primis questo progetto, mettendo a disposizione gli strumenti utili per consentire, agli atleti e alle atlete, una crescita tecnica, atletica ed educazionale attraverso il codice etico che ci contraddistingue”. Gli Allievi, allenati da Giuseppe Serra e i Giovanissimi, allenati dallo stesso Alessandro Merella, già da qualche settimana si stanno allenando nel campo di Santa Maria La Palma. La femminile Under 12, allenata da Rossella Soriga, svolgerà la sua attività negli spazi della Nettuno. Tra i presenti anche l'assessora allo sport del comune di Alghero, Maria Grazia Salaris: “ringrazio di cuore Andrea Alessandrini per aver costruito, insieme alla Nettuno, un bel percorso che vede i giovani in primo piano. L’amministrazione comunale lavorerà per la realizzazione di nuovi spazi e impiantistica sportiva”.