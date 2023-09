Al torneo di Tel Aviv la Dinamo supera il Promitheas e si classifica terza

Si mettono in mostra Gombauld e Treier, mentre Kruslin decide la partita prima con due triple che tengono a galla Sassari poi con i liberi del sorpasso a 14" dalla fine. Whittaker chiude con 13 punti e 9 assist. Per il Banco un'altra dimostrazione di bontà del gruppo e di spirito di resilienza, un match che serve a mettere benzina nel serbatoio in vista del campionato e soprattutto offre ottimi spunti dai giocatori impiegati. Pienamente recuperato Cappelletti.

La Dinamo conquista il 3° posto al torneo di Tel Aviv battendo in volata 90-89 il Promitheas, nonostante le tante assenze a cui va aggiunta quella di Diop affaticato. Bucchi gestisce cambi e minuti dopo 16 ore dall'overtime contro Gerusalemme.