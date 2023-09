Sport San Teodoro salpa: Nasce lo Yacht Club tra sport, sostenibilità e comunità

Il 30 setembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di San Teodoro si terra` l’evento di presentazione ufficiale del nuovo Yacht Club San Teodoro, con il patrocinio del Comune di San Teodoro e della Guardia Costiera di Olbia La prima idea di creare l’associazione e` nata nel 2019, il 15 marzo del 2023 si e` arrivati alla firma dell’ato costitutivo come Associazione Sportiva Diletantistica senza fini di lucro. Lo Y.C.S.T. e` un’associazione riconosciuta dal CONI, affiliata all’ Ente di Promozione Sportiva “UISP Sportpertutti” e ha intrapreso il processo di affiliazione alla Federazione Italiana Vela. La missione dello Yacht Club San Teodoro e` sviluppare e diffondere la pratica della vela e di tutti gli sport del mare nel Comune di San Teodoro e nei Comuni limitrofi. Gli obiettivi di medio termine sono molto ambiziosi: promuovere la diffusione e la pratica degli sport acquatici, realizzare eventi, partecipare all’innalzamento della qualita` della vita del paese per i residenti e quindi alla sua atrattivita` per i turisti. I valori dello YCST sono ispirati dal principio di Responsabilita` Sociale, ovvero da quell’insieme di comportamenti che hanno delle ricadute positive nella comunita` in cui si opera. E` una forma di autoregolamentazione che definisce i parametri con i quali ci si vuole rapportare ai propri interlocutori: dai soci alle istituzioni territoriali, dai membri della comunita`, agli operatori economici ai turisti. In particolare, i princi`pi che ci guidano sono: la partecipazione, l’inclusivita`, la sostenibilita` ambientale e sociale, la formazione atraverso lo sport. Il consiglio direttivo dello YCST e` cosi` composto: Enrico Secci (Presidente), Bernardo Sanna (Vice-Presidente), Massimo Manca (Segretario), Chantal Lapegna (Socia Fondatrice), Salvatore Mascia (Socio Fondatore). Le attivita` sportive saranno coordinate da Barnaba Dejana e da Camillo Zucconi. “Associazionismo, la parola piu` importante che mi sento di sotolineare” dichiara il Presidente Enrico Secci “Siamo aperti ai tesseramenti di persone che come noi siano portatori di valori, di impegno e di progetti. Oggi vi presentiamo solo l’inizio di un percorso piu` ampio da realizzare in gruppo, un gruppo affiatato che si dedica con passione agli sport acquatici e alle attivita` marittime in genere. Abbiamo dato vita a un grande progeto, con voi riusciremo a realizzarlo!”