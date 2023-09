Sport L'Italia vola ai quarti di finale dell'Euro Beach Soccer League 2023 - Seconda vittoria alla beach arena al Summerbeach Village

L'Italia ha compiuto un altro passo avanti nell'Euro Beach Soccer League 2023, assicurandosi un posto ai quarti di finale con una vittoria convincente per 8-2 sulla Moldova, un turno prima della fine della fase a gironi. Dopo una vittoria altrettanto impressionante contro la Grecia, gli Azzurri hanno continuato a mostrare la loro superiorità sul campo principale della Beach Arena di Alghero. Gli uomini di Emiliano Del Duca sono stati dominanti fin dall'inizio, con Leandro Casapieri, Tommaso Fazzini, Marco Giordani, Alessandro Remedi, Luca Bertacca, il capitano Emmanuele Zurlo - che ha segnato due volte - e Gianmarco Genovali che hanno lasciato il segno per l'Italia. Nonostante la Moldova abbia tentato una timida reazione, con Nicolae Ignat e Dumitru Graur che hanno trovato la via della rete, la superiorità italiana è stata inconfutabile. Il primo tempo ha visto Casapieri mettere gli Azzurri in vantaggio con un colpo da distanza, seguito da un raddoppio di Fazzini nella ripresa. La Moldova ha cercato di rispondere, ma ogni tentativo è stato vanificato dall'efficacia dell'Italia, che ha chiuso il secondo tempo sul 4-1. L'ultima frazione di gioco ha visto gli Azzurri consolidare la loro superiorità, con Zurlo e Genovali che hanno messo il sigillo su una vittoria schiacciante. Con questa vittoria, l'Italia si prepara ora per la sfida di domani, giovedì 21 settembre, alle ore 18 contro la Bielorussia, che sarà trasmessa in diretta su Rai Play. Entrambe le squadre hanno il punteggio pieno nel Gruppo A, promettendo una battaglia entusiasmante per il primo posto. Il match avrà luogo sulla spiaggia di Alghero, sul lungomare San Giovanni, all'interno del suggestivo scenario del Summerbeach Village. Con un posto ai quarti di finale già assicurato, l'Italia cercherà di mantenere il suo slancio e di continuare il suo percorso vincente in questo prestigioso torneo europeo.