Sport La Crai Alghero Half Marathon sta arrivando: Dalla nascita locale al palcoscenico regionale

E’ diventata tra le mezze maratone più amate in Sardegna dopo essere nata come gara cittadina di fine estate, da correre al tramonto tra il centro storico ed i bastioni delle antiche mura. Da crisalide a bruco in un volo di sedici anni. Quella che quest’anno sarà la Crai Alghero Half Marathon trova le sue origini nel 2007, anno di nascita della società algherese, che diede vita alla prima Corri Alghero - memorial Gianni Sardà. Si susseguirono dieci edizioni contrassegnate dall’altissima partecipazione regionale con la formula che prevedeva quattro giri per la gara competitiva di 7km e due giri per la non competitiva. Fino ad arrivare al grande salto del 2017 quando balenò l’idea di mettere insieme le forze per far nascere la prima mezza maratona di Alghero. Per tre edizioni la partenza avveniva dal cuore della città, piazza Sulis, poi l’interruzione per la pandemia, il ritorno del 2021 con tutte le precauzioni del caso (prima 21km in Sardegna post covid), il cambio di percorso dell’anno scorso fino al ritorno alle origini che nel 2023 vedrà nuovamente il via nell’area portuale come avveniva per la Corri Alghero. Domenica primo ottobre le quattro competizioni che comprenderanno la Crai Alghero Half Marathon partiranno a scaglioni dallo spiazzo di scalo Tarantiello, sede di partenza e arrivo nonché successivamente delle premiazioni. Edizione 2023 impreziosita dall’assegnazione alla gara algherese del titolo regionale master di mezza maratona. Saranno premiate le categorie a partire dai SM35/SF35 a salire maschile e femminile per le società sarde. Le iscrizioni procedono spedite e le proiezioni sono altamente positive tant’è che a metà settembre il numero dei presenti è già superiore al dato del 2022. Per quanto riguarda i nomi degli iscritti, la competizione tra gli atleti sardi avrà la suspense fino all’ultimo poiché l’Alghero Marathon nel corso delle gare estive alle quali ha partecipato ha offerto dei pettorali ad estrazione sia per la 21km che per la 10km. I nomi degli atleti in gara ad Alghero saranno quindi una sorpresa che si conoscerà quasi all’ultimo. Per le due gare non competitive (10km e 5km) non serve il certificato medico o tesseramento Fidal ma occorrerà firmare la liberatoria al momento dell’iscrizioni che potrà essere sottoscritta sabato 30 settembre presso la torre Sulis (10.00-13.00, 15.30-19.00) e la domenica mattina prima del via fino alle 8,45. Sarà una mezza maratona totalmente in pianura senza il minimo accenno di salita. Dal porto verso la passeggiata Bousquet seguendo il lungomare fino a Fertilia con ingresso da via Istria e successivo giro della borgata per poi rientrare al porto. I Diecimila avranno il giro di boa fronte campeggio Laguna Blu. Oltre alla 10km competitiva anche quest’anno è stata confermata la gara non competitiva sempre sui 10km con medesimo percorso. La vera novità sarà la Crai Family Run aperta a tutti. Si potrà correre, alternare corsa e camminata, camminata veloce, semplice passeggiata lungo la pista ciclabile portando un passeggino o il proprio cane. In questo caso dal porto si arriverà al camping La Mariposa dove all’interno della struttura sarà posto il giro di boa per poi tornare al porto. Un modo nuovo e coinvolgente per coloro che vogliono approcciare il mondo della corsa sentendosi protagonisti della stessa. Per tutti t-shirt della manifestazione da indossare. Ad animare l’intera gara e tenere alta la concentrazione degli atleti saranno dislocate sette postazioni della scuola di musica Bateras Beat Sassari. Saranno, inoltre, predisposti lungo il percorso ristori di acqua e sali minerali. Nel pomeriggio precedente la gara si terrà il convegno presso l’hotel Catalunya, sala Mimosa, tenuto dal runner Daniele Vecchioni, dottore in scienze delle attività motorie e sportive, fondatore della scuola Correre Naturale. Tema del convegno “E se ti dicessero che tutto quello che sai sulla corsa è sbagliato?”. Nel corso sarà presentato il libro Corsa la medicina perfetta. Definiti i pacer che rappresenteranno varie società podistiche isolane. Per concludere la mezza maratona entro 1h30’ ci saranno Marco Passerò, Domenico Panfili, Gabriele Mureddu e Mario Antonio De Vita. 1h40’ con Salvatore Morittu, Gian Gavino Buseddu e Alessandro Mattina. 1h50’ Marco Corrias Lorenzo Sanna e Roberto Pigò. Due ore di gara con Debora Cao e Maria Rita Secci. Title sponsor Crai. Vip sponsor Copier Service, Matica, Gilbert, Tecnomat. Altre sponsorizzazioni WebProject, Autotrasporti Demontis, Orange, Spano Maria&C, Butterly Home, San Giuliano Alghero, Bienestar, Cherchi Alghero, farmacia Cabras, Centro Cash, Mura mobili. La conferenza stampa della Crai Alghero Hal Marathon 2023 avrà luogo alla sala conferenze de Lo Quarter lunedì 25 settembre. In quell’occasione saranno presentate le maglie Runnek di gara e quella che verrà indossata dal campione regionale master maschile e femminile.