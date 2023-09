Sport La Dinamo femminile di Antonello Restivo terza al torneo di Cagliari

Nella finale del 3° posto del torneo di Cagliari di basket femminile la Dinamo Women di Antonello Restivo centra il terzo posto superando la Brixia Brescia. La compagine lombarda domina per lunghi tratti il match arrivando sul 53-39 al 30'. Ma non fa i conti con Carangelo, pazzesca con 4 triple nell'ultimo quarto e un parziale micidiale di 26-6 che vale la rimonta, il sorpasso e il successo per le sassaresi. La crescita difensiva del Banco cambia il confronto (straordinaria Kaczmarczik), Louka devastante per tre quarti non trova più il canestro, Brescia realizza solo 6 punti, Restivo ancora una volta può essere felice per il grande orgoglio e per il gruppo già in sintonia con il DNA Dinamo. Finisce 65-59 per Sassari, brava a rimanere dentro con la testa nonostante le assenze di Joens e Togliani e la stanchezza accumulata. La Dinamo gioca un primo tempo in difficoltà sia dal punto di vista fisico che dell’energia, le ragazze di Restivo sono imballate e hanno rotazioni accorciate per via delle assenze di Joens, che deve arrivare dalla WNBA e Togliani infortunata. Brescia con la stellina Zanardi, ma soprattutto con la fisicità dentro l’area fa la differenza. Le lombarde attaccano sempre nel pitturato, tengono testa a Sassari e poi fanno il break nella seconda parte del primo tempo con le triple di Zanardi e Tommasoni, grazie anche alla zona. La Brixia sfrutta le situazioni di vantaggio, il Banco segna solo 29 punti e non riesce ad avere fluidità offensiva, Raca è la più pronta dal punto di vista mentale, Carangelo cerca di conoscere le nuove compagne, il cantiere come è normale che sia è aperto con tante giocatrici nuove. Nel secondo tempo Brescia azzanna la partita, la difesa a zona costringe la Dinamo a non avere continuità offensiva, la circolazione non è ottimale, l’ex Valdarno Garrick è già in palla, Louka fa il vuoto dentro il pitturato, la Brixia vola fino al 51-36 con Sassari che segna solo 7 punti in 8 minuti. Carangelo tira fuori l’orgoglio della capitana, anche in una partita amichevole c’è sempre la voglia di vincere, ma le lombarde al 30’ sono decisamente avanti 53-39. Debora insieme alla polacca Kaczmarczik gira la partita, la difesa del Banco diventa più aggressiva e fisica, una tripla di Raca permette di mettere a segno un parziale di 12-2 con la Dinamo che arriva 51-55. Carangelo ribalta Brescia, che segna solo 5 punti in un quarto, Kaczmarczik è pazzesca in difesa, Sassari mette la freccia e non si gira più indietro, terzo posto al Banco che vince 65-59.