Sport L’atleta paralimpica sarda Francesca Secci ha accompagnato Novella Caligaris nell’ attraversamento dello Stretto di Messina

C'era anche l'atleta paralimpica sarda Francesca Secci, società Saspo Cagliari, nella 'scorta' che ha accompagnato la nuotatrice Novella Caligaris nella traversata dello Stretto di Messina per celebrare il mezzo secolo del record mondiale negli 800 stile libero, conquistato a Belgrado nel 1973. Non contava il tempo, nè il piazzamento: Secci è arrivata a Porticello, sulla sponda calabrese, a stretto contatto con atleti che nel passato hanno partecipato alle Olimpiadi e ai Campionati del mondo. Il tempo li ha aiutati, con lo specchio d'acqua piatto e le temperature perfette. "Aggiungiamo la bellezza dei colori dell'acqua.-ricorda l'atleta cagliritana-Che assumono delle cromature incomparabili nella parte centrale dello Stretto. Lì non si vede il fondo per via della profondità. Non siamo stati tormentati nemmeno dalle meduse che in precedenza avevano assediato Novella durante gli allenamenti: abbiamo avuto a che fare solamente con delle innocue cassiopee". E proprio l'ex primatista del mondo di Belgrado si è congratulata con Francesca: "Novella era contentissima che in mezzo a tanti azzurri ci fosse una rappresentante del movimento paralimpico, e questo mi ha fatto molto piacere. Abbiamo scattato foto, scambiato battute in attesa di quelli che erano un po' indietro".