La finale del “City of Cagliari” vedrà l'eterna sfida tra Dinamo e Armani

I sassaresi di Bucchi si sono presentati con ben quattro assenze importanti, della quali tre riguardano i titolari: oltre a Tyree, Cappelletti, Bendzius, mancava anche Charalampopoulos, che si fermerà qualche giorno per un vecchio fastidio fisico. Dinamo sempre in vantaggio, con le ottime prove in particolare di Whittaker in regia, Diop sotto le plance e il ritrovato Treier all’ala. Da sottolineare la crescita nell’inserimento dell’altro centro Gombauld che non aveva convinto a Nuoro, ma tutti hanno fatto vedere un atteggiamento che promette molto bene. Ora la finale con i milanesi, che solo qualche mese fa erano rivali nelle semifinali dei “playoff” per lo scudetto che poi l’Armani si era aggiudicato superando la Virtus Bologna in gara-7.

Dopo un confronto tirato ed un po’ nervoso, la Dinamo Banco di Sardegna ha superato allo sprint per 76-71 la compagine della Stella Rossa di Belgrado, aggiudicandosi dunque la semifinale del torneo di basket “City of Cagliari” e dunque sfiderà in finale i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, che nel match inaugurale hanno battuto per 95-78 l’Asvel Villeurbanne. A parte la Dinamo, in lizza nel torneo del Capoluogo ci sono tre formazioni che parteciperanno alla prossima edizione di Eurolega.