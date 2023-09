Sport Via al “XIII International Tournament City of Cagliari 2023”

Un week-end all’insegna della pallacanestro. Oggi e domani torna il grande basket sul parquet del PalaPirastu di Cagliari. Il torneo è ormai un appuntamento fisso della “preseason” europea, arrivato alla tredicesima edizione. È considerato dalle squadre come uno “step” importante in proiezione della stagione che va ad iniziare, anche se in verità la concomitanza con i campionati del mondo che si stanno svolgendo nelle Filippine tolgono dalla scena qualche elemento di spicco, soprattutto all’Olimpia Milano di coach Messina. Il "City of Cagliari 2023" , organizzato dal comitato regionale FIP, non ha mai deluso le aspettative del pubblico cagliaritano, ospitando in questa occasione e per la prima volta dal 2012, oltre ai giganti della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, tre squadre partecipanti alla prossima Eurolega 2023/2024: I campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, ormai invitata graditissima e consolidata del torneo, l’LDLC Asvel Villeurbanne di coach TJ Parker, di ritorno a Cagliari dopo sei anni, e la Stella Rossa "Crvena Zvezda" di Belgrado, storico e ambizioso team serbo fresco campione della lega nazionale, per la prima volta in Sardegna. Tra l’altro nella Stella Rossa vi sarà la presenza del serbo Teodosic, ammirato in Italia nelle fila della Virtus Bologna. Ecco il “Programma del XIII International Tournament City of Cagliari 2023” Sabato: 9 settembre 2023 Ore 18:00 OLIMPIA MILANO – LDLC ASVEL VILLEURBANNE Ore 20:30 DINAMO SASSARI - CRVENA ZVEZDA BELGRADO Domenica: 10 settembre 2023 Ore 18:00 Finale valida per il terzo posto Ore 20:30 Finale valida per il primo posto