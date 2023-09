Alghero: Sul Lido San Giovanni al Summerbeach Village si chiude il "Summerbea...Chess" con sorprese e emozioni

Una manifestazione che ha visto brillare Sebastiano Paulesu di Sassari, conquistando il gradino più alto del podio nel Grand Prix con un totale di 81 punti. Alle sue spalle, Sergio Ricca di Alghero con 72 punti e Giancarlo Della Porta di Sassari con 69 punti. Maria Cuccu, sempre di Sassari si è posizionata quarta totalizzando 63 punti, mentre Samuele Carta ha chiuso la top 5 con 55 punti.





I premi finali sono stati offerti dagli sponsor Cantina Santa Maria la Palma e Agave. Nel torneo dedicato ai più giovani, Nathan Marras si è distinto piazzandosi al primo posto con 19 punti, seguito da Lorenzo Angotzi (16 punti) e Cosimo Carta (11 punti). Nel contesto della quinta tappa, spicca la vittoria di Yuri Sanna, talentuoso Candidato Maestro di Sassari. Ha completato il podio Alessandro Rosa, mentre Sebastiano Paulesu si è aggiudicato il terzo posto.





Tra i giovanissimi, Lorenzo Angotzi ha trionfato nella tappa, seguito da Giulio Doppiu e Nathan Marras. Un dettaglio curioso: tutti e tre sono compagni di classe.





Una conclusione in grande stile per un evento che, come hanno sottolineato gli stessi organizzatori, ha regalato tanto al pubblico. Le emozioni del "Summerbea...chess" sono, purtroppo, terminate, ma siamo certi che l'appuntamento per una futura prossima edizione sarà altrettanto imperdibile.

Alghero, 9 settembre 2023 - Il suggestivo Lido San Giovanni di Alghero è stato, giovedì 7 settembre, palcoscenico del quinto e ultimo appuntamento del "Summerbea...Chess" che si è tenuto presso il Summerbeach Village.