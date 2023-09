Sport ESCLUSIVO: Il Direttore Sportivo del Cagliari Bonato a 360 gradi

In una chiacchierata ad ampio spettro per i canali ufficiali del Club, il Direttore Sportivo rossoblù Nereo Bonato ha tracciato un primissimo bilancio che coincide con la sosta del campionato, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Nella splendida cornice di Casa Clàt, partner del Cagliari Calcio per la stagione sportiva 23/24, ha spaziato tra le dinamiche dell’ultima sessione di trattative, i primi riscontri del campo, la filosofia alla base delle scelte e dell’organizzazione societaria, per arrivare ad alcuni singoli che compongono la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. La me talità anzitutto: “Siamo una matricola, non è mai semplice approcciarsi ad un mercato nuovo per noi, differente da quello della cadetteria. Abbiamo cercato di muoverci con oculatezza, facendo scelte mirate, lavorando di concerto tra le varie aree, puntando a obiettivi che integrassero il gruppo in ogni reparto, prendendo un portiere e tre elementi ciascuno per difesa, centrocampo e attacco. Volevamo inserire esperienza in categoria (con Augello, Petagna, Scuffet, Jankto, Shomurodov), vissuto internazionale (con Wieteska e Hatzidiakos), gioventù (con Sulemana, Oristanio e Prati): siamo soddisfatti sia da un punto di vista tecnico che della sostenibilità gestionale ed economica”. Si lavora su elementi di proprietà del Cagliari: “Il Club ha investito in modo significativo definendo 17 operazioni totali: i tre prestiti sono tutti con diritto di riscatto, il resto sono elementi di proprietà, per una rosa che abbina futuribilità e funzionalità nell’immediato. Dobbiamo sempre lavorare guardando al breve e al lungo periodo, creando valore. Gli oltre 20 milioni di investimento sono stati parzialmente attutiti dalle uscite: alla proprietà va un enorme grazie perché gli sforzi fatti erano volti a creare quella solidità che altre Società hanno raggiunto negli anni, e alla quale anche noi vogliamo ambire. I recenti rinnovi di contratto sono fondamentali per guardare al domani, abbiamo chiuso alcune operazioni all’apertura del calciomercato, poi ci sono state delle pause di riflessione per ragionare al meglio sulle opzioni che avremmo poi concretizzato. I 10 convocati in Nazionale? Grande soddisfazione, ci danno la convinzione di avere lavorato nel modo giusto e dobbiamo continuare su questa strada”. Il ds esamina l’inizio di stagione: “Dopo la vittoria in Coppa Italia, a Torino la nostra Serie A è partita molto bene con una gara di grande compattezza e organizzazione, poi abbiamo affrontato l’Inter che è una delle squadre più forti in circolazione e che sinora non ha sbagliato nulla, quindi a Bologna qualche errore di inesperienza ci è stato fatale. Sono convinto che gli errori debbano essere punto di partenza per crescere, a cominciare dalla gara contro l’Udinese. Con ambizione e lavoro inseguiremo la prima vittoria, con l’aiuto della gente e l’auspicio di ritrovare tutti i reduci dalle Nazionali al meglio insieme agli altri ragazzi a disposizione. L’obiettivo è la salvezza, da lì partiamo per poter crescere gradualmente e costruire un ciclo virtuoso. Questa è una stagione difficile, salvarsi non sarà semplice, ma sappiamo anche che fare questo step potrebbe aprire le porte a un’ulteriore crescita verso il consolidamento a certi livelli”. Essere tornati nella massima serie è stato step importante: “Rappresenta un enorme patrimonio per la città e per la Sardegna, per tutta la gente che ama questi colori. Fare parte di qualcosa di grande come il massimo livello del calcio italiano è un privilegio che abbiamo conquistato con una magia straordinaria e indimenticabile. Adesso c’è da scrivere una nuova storia, bisogna crescere ulteriormente”.