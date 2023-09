L’Italbasket (senza Fontecchio) cede anche alla Lettonia. Miglior marcatore l’olbiese Gigi Datome (20 punti)

Tornando a Italia-Lettonia (squadra che, ricordiamo, in questo Mondiale ha battuto la Francia vicecampione olimpica e la Spagna campione del mondo uscente, perdendo con la Germania all’ultimo tiro la sfida per andare in semifinale), gli azzurri hanno avuto il pieno controllo del match per un tempo (26-18, sulla spinta di un 5 su 8 nelle triple), ma hanno perso la bussola nel secondo quarto, incassando un parziale negativo di 28-16. La Lettonia, apparsa all’inizio stanca e forse un po’ deconcentrata dopo l’occasione mancata contro i tedeschi, ha migliorato l’intensità complessiva, trovando anche con frequenza la via del canestro, mentre le percentuali della Nazionale sono andate in calando. Vinto anche il terzo quarto (21-18), i baltici si sono presentati in vantaggio (60-67) prima di tentare l’allungo del k.o. (66-77). Gli azzurri sono stati bravi a non mollare e con quintetti nei quali un po’ tutti hanno trovato spazio, sono riusciti a riaprire il verdetto, sognando addirittura il colpaccio dopo una tripla di Spissu (82-84) con una quarantina di secondi da giocare. Ma la condanna è venuta dalla mano, davvero infallibile, del lettone Grazulis, pezzo forte dell’Aquila Trento: tripla del ventottesimo punto, coronamento di una giornata da 12 su 13 da oltre l’arco e vittoria blindata.





L’Italia nel complesso ha tirato meglio di quanto si sia visto al Mondiale (tranne Polonara, che nelle Filippine sta viaggiando con un incredibile 0 su 18 da tre punti), ma lo ha fatto molto meno bene della Lettonia (46,2% contro 59.3% il bilancio complessivo al tiro) e non è riuscita a compensare con gli otto rimbalzi in più catturati. Il miglior marcatore italiano è stato capitan Gigi Datome (202 presenze per lui), con 20 punti. E adesso, mentre venerdì 8 il Mondiale sceglierà le finaliste dalle sfide Serbia-Canada e Usa-Germania (diretta su Rai2, Skysport e in streaming su Dazn e Now), si tratta di chiudere bene per lasciare un ricordo se non altro vincente della nostra presenza in Estremo Oriente. Poi, detto che in tardo autunno e in inverno ci saranno le prime partite delle qualificazioni al prossimo Eurobasket, la mente andrà già al duro cimento dei tornei pre-olimpici. Le squadre già ammesse a Parigi 2024 sono Francia (Paese ospitante), Canada e Usa (le due migliori americane), Serbia e Germania (le due migliori europee), Australia (Oceania), Sud Sudan (Africa), Giappone (Asia). Quattro tornei da 6 squadre l’uno, dal 2 al 7 aprile 2024 in sedi da definire, indicheranno le ultime promosse: passano solo le vincenti di ogni gruppo. Questo il cast delle partecipanti: Angola, Camerun, Egitto, Costa d’Avorio, Bahrein, Libano, Filippine, Nuova Zelanda, Bahamas, Portorico, Brasile, Repubblica Dominicana, Messico, Polonia, Croazia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Spagna, Montenegro, Grecia, Georgia, Finlandia e, appunto, Italia. Molto dipenderà dal sorteggio e dai suoi criteri, oltre che dalla presenza di giocatori di un certo profilo, primi fra tutti quelli della Nba. Ma l’Italia incapperà di sicuro in almeno 2, se non 3, avversari durissimi: basta pensare alla Spagna, alla Slovenia, o alla Grecia (difficile che Giannis Antetokounmpo non ci sia), senza sottovalutare una Croazia (non qualificata a questo Mondiale), la Turchia che ha giovani di talento, il Brasile e altre formazioni ancora. Gianmarco Pozzecco avrà il non facile compito di far fare un altro passo in avanti a questo gruppo che perderà Datome ma che potrebbe avere il ritorno di Nico Mannion, magari l’inserimento del naturalizzato Darius Thompson e, chissà, un rientrante Danilo Gallinari. Ma a prescindere da chi ci sarà, resta il fatto che servirà un’impresa non inferiore a quella del 2021, quando Tokyo fu conquistata espugnando Belgrado e dando una cocente delusione alla Serbia a casa sua.

Priva di Simone Fontecchio, a riposo per una lieve forma influenzale, l’Italia ha ceduto (82-87) alla Lettonia allenata da Luca Banchi, mancando così la possibilità di disputare la finale per il quinto posto del Mondiale di basket. Sabato 9 settembre gli azzurri torneranno in campo contro la Slovenia di Luca Doncic per provare a chiudere almeno settimi. Potrebbe essere importante ai fini della fascia di sorteggio per uno dei quattro tornei preolimpici nei quali si dovrà tentare la qualificazione a Parigi 2024: ne riparleremo tra poco.