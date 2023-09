Giovani velisti algheresi brillano nelle gare nazionali: Impegno e talento in mostra

Chiudiamo con la Categoria Open Skiff Under 15 dove Mattias Bardino ha centrato un buon trentaquattresimo posto “Sono state giornate impegnative ma anche molto formative – ha dichiarato il capo istruttore e responsabile della Scuola Vela dello YCA Riccardo Celotto. Siamo abbastanza soddisfatti per tutti i risultati raggiunti, Giorgio Macioccu a soli 10 anni si è cimentato nella sua prima gara nazionale e poi pensiamo anche che nella categoria Open Skift i ragazzi hanno regatato su un’imbarcazione mai utilizzata in precedenza. Ora riprenderemo gli allenamenti cercando di migliorare dove serve”. Soddisfazione, naturalmente, è stata espressa anche dal presidente dello YCA Pierpaolo Carta che ha sottolineato come “questi appuntamenti siano fondamentali per la crescita dei nostri velisti che si possono cimentare con altre realtà e misurarsi sul campo cercando di mettere a frutto quanto appreso nell’intenso periodo di preparazione.”

Davvero molto soddisfacenti i risultati ottenuti dai giovani talenti del sodalizio algherese che hanno partecipato alle varie gare nelle categorie Optimist e Open Skiff dal 29-31 di agosto, accompagnati dal loro istruttore Riccardo Celotto. Per la Categoria Optimist, Giorgio Macciocu, che lasciata la scuola vela è entrato nel circuito della pre-agonistica, alla sua prima regata nazionale (a soli 10 anni) ha dimostrato grande coraggio classificandosi al settantanovesimo posto. Nella Categoria Open Skiff Under 17, Andrea Dinapoli si è piazzato al settimo posto mentre Gabriel Saiu al dodicesimo, seguito da Eros Bardino in tredicesima posizione. Per Alessandro Sotgiu quindicesimo posto mentre per Paolo Spanedda, diciottesimo.