Sport L’Italia di Spissu e Datome contro gli USA nei quarti del mondiale

Dopo aver superato la prima fase a gironi, in cui la Nazionale italiana di Basket di coach Pozzecco ha ottenuto due importantissime vittorie contro la Serbia (seppur priva di Jokic e Micic) e Porto Rico, che hanno permesso alla squadra azzurra di ottenere il pass per i quarti di finale dei mondiali di basket che si stanno svolgendo in questi giorni nelle Filippine, ora la compagine capitanata da Gigi Datome dovrà affrontare l’avversario più ostico dell’intero panorama cestistico mondiale: gli Stati Uniti. La squadra italiana, tuttavia, seppur consapevole delle peculiarità della compagine statunitense, si presenta in grande forma all’appuntamento. Forte, il team “azzurro”, non solo dei due successi maturati durante la prima fase della competizione (che hanno permesso al team del Belpaese di qualificarsi primo nel gruppo I), ma anche e soprattutto dalla consapevolezza di essere una squadra in salute che sta esprimendo un ottimo basket sia dal punto di vista tecnico che atletico. Il risultato appena conseguito (l’approdo tra le 8 migliori nazioni del mondo), che mancava alla squadra azzurra dai mondiali di Atene del 1998 (dove anche in quel caso la corsa verso posizioni migliori fu preclusa proprio dal Team Usa) rappresenta, infatti, un bel traguardo per la compagine allenata dall’allenatore Pozzecco. Tuttavia Melli e compagni, pur partendo da sfavoriti e pur consapevoli che sconfiggere la compagine statunitense (visto lo spessore e il talento espresso sul parquet dagli uomini di coach Kerr) sia impresa estremamente ardua, hanno tutta l’intenzione di migliorare, nel corso di questa rassegna, l’esito ottenuto 25 anni fa portando quindi a casa un risultato storico per il basket nostrano e non solo . In merito alla squadra statunitense i ragazzi capitanati da Jalen Brunson (stella di prima grandezza dei New York Knicks, celeberrima squadra NBA) però, pur avendo sofferto contro il Montenegro e pur essendo stati sconfitti per 104-110 da un’ottima Lituania (che li ha relegati al secondo posto nel gruppo J) sono stati autori (fino alla partita contro gli ex sovietici) di un percorso privo di sbavature e intoppi che ne facevano (e fanno ancora) una serissima candidata alla vittoria finale. In merito, invece, alla gara che gli “azzurri” dovranno disputare contro il Team Usa si puó asserire, prima di tutto, che metterla sul piano fisico contro Banchero (che fino mesi fa sembrava destinato a vestire la maglia azzurra) e compagni non è opzione da prendere in considerazione. Infatti, a tal proposito, la squadra statunitense può contare su uomini come Edwards che sono molto strutturati dal punto di vista atletico e capaci di attaccare con grande agonismo il “ferro”. Oltre a ciò la squadra statunitense può vantare, grazie a due tiratori come Haliburton (autentico trascinatore degli Indiana Pacers) e Reavers dei Los Angeles Lakers, capaci di percentuali importanti sul tiro dalla lunga distanza. Armi per mettere in difficoltà la compagine di coach Steve Kerr dovranno essere sicuramente l’organizzazione e soprattutto il “cuore” e la grinta di tutti i cestisti della Nazionale Italiana. A questo punto è lecito aspettarsi una prestazione di altissimo livello dai giocatori “chiave” con trascorsi Nba come Datome e Fontecchio, quest’ultimo autentico trascinatore del”roster” italiano nel match con la Serbia, e poi Ricci (miglior realizzatore durante il match contro l’ostico Porto Rico), Tonut e Severini. E’ fondamentale, inoltre, affermare che Polonara e compagni certamente ce la metteranno tutta per oltrepassare il difficile ostacolo statunitense, che seppur privo di stelle di primissima grandezza, rappresenta una vera e propria corazzata che punta all’obiettivo massimo in questa rassegna continentale anche in virtù dell’uscita dalla competizione della fortissima Spagna allenata da Sergio Scariolo. Sarà basilare evitare qualunque tipo di cali di concentrazione evitando di concedere campo o punti “facili” alla squadra statunitense, che certamente sa sfruttare appieno tutte le situazioni favorevoli e di fare le migliori prestazioni possibili sul tiro da 3 e a rimbalzo. Questi “fondamentali” furono eseguiti con grande perizia dalla squadra italiana nelle gare della seconda fase (contro la Serbia, il primo aspetto, e contro Porto Rico in merito alla seconda opzione).