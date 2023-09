Alghero: Antonio Nettuno e Laura Carta incoronati Web Project King and Queen of Summerbeach 2023 - Conclusi con successo i tornei di beach volley





Una due giorni emozionante che ha visto gli atleti affrontarsi a viso aperto fino all’ultimo punto. Il culmine è stato raggiunto durante le due finali. La prima, quella valevole per il terzo e quarto posto, è stata vinta in un incontro molto combattuto da Francesco Cesati e Eleonora Camerada sulla coppia formata da Carla Canali e Antonio Poddighe. La finale del primo e secondo posto è stata vinta da Alessia Pegorer e Andrea Virdis contro Fabio Sanna e Desirée Racco.





I premi sono stati offerti da Conad Superstore di Alghero in via Azuni e Agriturismo Agave.





Il Summerbeach entra nelle fasi finali ma l’ASD Polisportiva Sottorete non si ferma qui. Sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione sportiva pallavolistica. Quest’anno la Web Project Sottorete affronterà il campionato di serie D e continuerà il percorso di promozione sportiva giovanile della pallavolo sia nella realtà locale algherese sia in quella regionale.

Antonio Nettuno e Laura Carta conquistano lo scettro e la corona di re e regina del Summerbeach avendo ottenuto la somma punti più alta durante i tornei di luglio e agosto. Nel weekend del 2-3 settembre infatti si è svolto l’ultimo torneo 2x2 del circuito del Summerbeach valevole per la Web Project King and Queen of Summerbeach 2023.