Cappuccio vince il torneo di tennistavolo Città dei Candelieri

La quarta edizione del trofeo, che è anche dedicato alla memoria di due figure storiche del pongismo sardo come Stefano Ganau e Sergio Visioli ha proposto due giornate di tennistavolo spettacolare con i 16 partecipanti al torneo e c'è stato spazio anche per la promozione della disciplina, come nella filosofia del Tennistavolo Sassari che organizza eventi e ha squadre sia per le giovanili, sia per gli amatori e sia per il tennis paralimpico. I 16 atleti sono stati divisi in quattro gironi, vinti da Tommaso Maria Giovannetti (Messina), il rumeno Lucian Filimon (campione europeo Over 40), Marco Antonio Cappuccio e Alessandro Baciocchi. Ai quarti successi di Palmieri su Räsänen Aleksi finlandese nazionale giovanile, che ha indossato la maglia del Santa Tecla Nulvi, di Ashimiyu sul compagno di squadra Marco Poma, di Cappuccio su Bressan e di Baciocchi sul russo Andrei Bukin. Nelle semifinali, Cappuccio ha battuto Ashimiyu 3-1, mentre Baciocchi l'ha spuntata per 3-2 su un irriducibile Palmieri dopo un match che ha regalato scambi spettacolari. Alla premiazione è intervenuta l'assessora comunale ai Lavori Pubblici e impianti sportivi Rosanna Arru.

Resta in Sardegna il Trofeo internazionale di tennistavolo “Città dei Candelieri”. Il nome sulla coppa della quarta edizione lo mette Marco Antonio Cappuccio, del Norbello. Il vincitore del titolo italiano di 2^ categoria ha sconfitto in tre set Alessandro Baciocchi, delle Fiamme Azzurre: 11-7, 11-7 e 11-5. Sul podio della manifestazione organizzata al PalaSantoru di Sassari dal Tennistavolo Sassari anche Francesco Palmieri del Napoli e Ganiyu Ashimiyu del club sassarese.