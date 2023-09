Sport L’Italbasket batte Portorico e vola ai quarti di finale del Mondiale

L'Italia dei due sardi Gigi Datome (alla 200a presenza in Nazionale) e Marco Spissu non sbaglia. Batte Porto Rico in una partita in cui è quasi sempre stata in vantaggio e torna ai quarti di finale di un Mondiale dopo 25 anni. In una sfida offensivamente difficile, proprio Datome e Ricci nel quarto periodo danno la scossa per l'allungo definitivo e decisivo. Ricci e Tonut sono stati i migliori realizzatori a quota 15 punti. La guardia è stata autrice di un primo tempo quasi perfetto con 13 punti e un 6/7 dal campo. L'ala è stata invece decisiva dopo l'intervallo, a cavallo tra i due quarti finali, per sbloccare una squadra in profonda astinenza, soprattutto dall'arco (9/34 il dato finale, 26,5%). Fondamentali anche gli 11 punti di Datome, scatenatosi come contro la Serbia tra il terzo e l'ultimo quarto. Un fattore determinante è stato il dominio azzurro a rimbalzo. 48 a 29 il conto a favore dell'Italia, che ha potuto così ottenere molti possessi in più, aspetto fondamentale in una partita cui la circolazione della palla è stata fluida, ma non la precisione al tiro. Fontecchio e Melli hanno preso 12 rimbalzi a testa, ma il giocatore di Milano ne ha catturati addirittura 8 in attacco. Nel secondo tempo ha avuto molto spazio Alessandro Pajola nonostante fosse gravato già di tre falli dal secondo quarto. Non ha segnato (appena due tiri tentati), ma ha chiuso con 9 assist, 7 rimbalzi e un ottimo lavoro difensivo su Waters, il più pericoloso fra i caraibici.