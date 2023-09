Tutto pronto per la Crai Alghero Half Marathon 2023

La società algherese ha siglato un accordo con la catena di supermercati presente da cinquant’anni sul territorio nazionale. La macchina organizzativa lavora spedita per affinare i preparativi in vista di domenica primo ottobre. Tra le novità di rilievo spicca l’assegnazione alla gara di Alghero del campionato sardo di mezza maratona.





La Fidal regionale ha così premiato il sodalizio algherese che dal 2017 ha dato vita a questa creatura che nel corso degli anni ha raccolto un crescendo continuo di partecipanti. La sua collocazione in calendario tra l’altro favorisce chi, oltre alla gara, vorrà aggiungere alcuni giorni di vacanza ad Alghero sfruttando l’ultima coda dell’estate. Proprio per l’assegnazione del titolo regionale di mezza maratona (premiati i vincitori delle varie categorie maschili e femminili) saranno presenti al via i migliori atleti isolani della distanza i quali saranno attesi dal battesimo del nuovo percorso di gara totalmente pianeggiante. Sarà totale pianura senza neanche una pendenza.





Partenza dal porto di Alghero con arrivo a Fertilia e rientro. Nel dettaglio: via dallo spiazzo di Scalo Tarantiello imboccando via Garibaldi, lungomare Barcellona, via Lido, viale I maggio, rotonda “camping Laguna Blu”, S.S. 127 bis (giro di boa in prossimità dello slargo presente all’ingresso del camping Laguna Blu), S.S. 127 bis, viale I maggio, via Lido, rotonda intersezione con Via Don Minzoni (giro di boa), via Lido, viale I maggio, rotonda “camping Laguna Blu”, S.S. 127 bis, via dell’Istria, piazza Venezia Giulia, via Orsera, via Zara, via Parenzo, via Spalato, via Paolini, via Di Pietro, via Dalmazia, lungomare Rovigno, S.S. 127 bis, viale I maggio, via Lido, lungomare Barcellona, via Garibaldi, arrivo a Scalo Tarantiello. Oltre alla mezza maratona si correranno i Diecimila, la 10km non competitiva e la Crai Alghero Family Run. Quest’ultima, altra novità, misurerà 5km ed è aperta a tutti: chi vuole potrà correre, passeggiare, portare a spasso il cane oppure disputarla accompagnando i figli in passeggino. Un modo alternativo per vivere la corsa. Lungo il percorso oltre ai punti già determinati per i ristori e gli spugnaggi, la corsa degli atleti sarà allietata dalla musica di alcuni gruppi musicali. Tra i presenti all’edizione 2023 ci sarà l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra alla sua terza partecipazione alla gara algherese. Pochi giorni fa ha partecipato alla Orta 10 in 10, ossia 50km di corsa ogni giorno per dieci giorni per un totale di 500km. Poco più di un allenamento per il tre volte campione del mondo di ultramaratona (100km) e dodici volte trionfatore del Passatore. Al via anche Eleonora Gardelli campionessa italiana di maratona nel 2018. Ma la corsa regala tante storie e testimonianze di vita. E’ il caso di Eric Domingo Roldan che da cinque anni corre spingendo la carrozzina di mamma Silvia affetta da sclerosi multipla. Insieme detengono il record mondiale di maratona spingendo una carrozzina.





Ad Alghero sarà presente da solo per sostenere la campagna contro la sclerosi. Sabato 30 settembre presso la sala Margherita dell’hotel Catalunya si terrà un convegno a tema con il relatore il runner Daniele Vecchioni, fondatore della scuola “correre naturale”, dove verranno illustrati i benefici della corsa legati al benessere dell’uomo. Sempre sabato 30 alla torre Sulis (10-13.30, 15-19) sarà possibile ritirare pettorali e pacco gara. Ad accompagnare i partecipanti ci saranno come sempre i palloncini colorati dei pacer che detteranno il ritmo per coloro che vorranno tagliare il traguardo rispettando una determinata tabella di marcia. La Crai Alghero Half Marathon sarà presentata alla stampa ed addetti ai lavori nella mattina di lunedì 25 settembre presso la sala conferenze al secondo piano de Lo Quarter. Dal primo settembre cambierà il tariffario per l’iscrizione alla gara: 30€ per la mezza maratona e 25€ per la 10km.

Il campione e la campionessa regionale di mezza maratona saranno incoronato ai piedi delle mura cinquecentesche dei bastioni aragonesi di Alghero. Con l’arrivo di settembre parte il count down della sesta mezza maratona di Alghero battezzata per l’edizione 2023 con il nome di Crai Alghero Half Marathon.