Risultati e sorprese nella quarta tappa del "Summerbea...chess" ad Alghero al Summerbeach Village

Nella categoria dedicata ai più giovani, la piccola Emilia Buffoni ha trionfato, piazzandosi al vertice della classifica. Subito dietro di lei, Doppiu Giulio e Bombardieri Cristina si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e terzo posto.





Ma è stato il torneo Open a regalare tante sorprese. In questa categoria, è stata Maria Cuccu a brillare in particolare, conquistando un meritevole terzo posto. Il Candidato Maestro Sebastiano Paulesu, rappresentante di Sassari, ha ottenuto il primo posto, a pari punti con Sergio Ricca, di Alghero, secondo per spareggio sfavorevole. Nella classifica generale Sebastiano Paulesu, vincitore di due tappe, resta saldo al comando, seguito da Sergio Ricca e Giancarlo Della Porta. Quarta Maria Cuccu.





Sebbene l'adrenalina del "Summerbea...chess" sia ancora alta, gli appassionati non dovranno attendere molto per il prossimo appuntamento: giovedì 7 settembre, a partire dalle 17.30 ci saranno le iscrizioni e alle 18 inizierà l'ultima tappa del torneo seguita dalla premiazione. I premi del torneo saranno offerti dagli sponsor del Summerbeach Village. La classifica finale terrà conto delle migliori quattro performance su cinque tappe, rendendo ogni mossa fondamentale per la vittoria finale.





L'evento, che si sta rivelando un punto di riferimento per gli amanti degli scacchi e per tutta la comunità di Alghero, promette ancora forti emozioni fino al prossimo scacco matto.

ALGHERO - Il suggestivo lido San Giovanni di Alghero è tornato a vivere un momento di grande passione sportiva, ospitando la quarta tappa del torneo "Summerbea...chess" al Summerbeach Village. Nonostante un clima atmosferico non proprio favorevole, l'evento ha visto una straordinaria affluenza con ben 25 iscrizioni di adulti e 12 giovanissimi pronti a darsi battaglia sulla scacchiera.