Italia allo sprint sulla Serbia - Spissu e Datome in evidenza

Dopo la vittoria al preolimpico di Belgrado, che qualificò la nazionale di Pozzecco ai Giochi di Tokyo, e il 94-86 a favore degli azzurri agli Europei dello scorso anno, impresa che valse un posto nei quarti di finale, è arrivato anche il successo in volata a Manila dell’Italbasket, 78-76, che tiene ancora abbondantemente aperta la porta verso i quarti di finale ad una squadra, quella azzurra, per la quale quella contro i serbi non sarà mai una partita normale.





Questa volta lo è stata ancora di meno, vista l'altalena di emozioni, con l'Italia capace di tornare avanti dopo essere stata sotto di 16, sul 44-60 per Stefan Jovic e compagni. Ma non era certo finita, e trascinata da un Simone Fontecchio incontenibile e autore di 30 punti, quasi a voler dimostrare agli scout Nba presenti di meritare più spazio negli Utah Jazz, la Nazionale ha cominciato e poi portato a termine una fantastico recupero. Molto bene anche Marco Spissu, sempre preciso in regia e autore di 14 punti e il veterano Gigi Datome che nelle fasi calde della partita ha trovato dei canestri, anche da tre, decisivi. Così a a un Serbia alla fine quasi incredula per la sconfitta non sono basti i 18 punti di Bogdan Bogdanovic e i 15 di Ognjen Dobric.

Marco Spissu e Gigi Datome segnano 24 dei 78 punti (il 30,7%) dell'Italia che ha battuto la Serbia grazie anche ai trenta punti messi a segno da un gigantesco Fontecchio. Il Mondiale va avanti, la Sardegna pure. Più che mai. Per la Serbia del basket gli azzurri sono diventati una maledizione.