Sport Cagliari: Petagna e Prati in rampa di lancio - A Bologna per ripartire dopo la sconfitta con l’Inter

Il Cagliari a Bologna sabato proverà a ripartire dopo la sconfitta con l'Inter alla “Unipol Domus”. Pavoletti in fortissimo dubbio, potrebbe invece esordire dal primo minuto l'ultimo arrivato, Petagna. "Parlerò con lui.-ha detto il tecnico Claudio Ranieri presentando la gara dell'antivigilia al Dall'Ara-So che si è allenato molto bene, ha giocato l'ultima gara al Torneo Berlusconi. È un attaccante che con il suo modo di giocare può dare una mano a tutta la squadra". E potrebbe esordire anche il polacco Wieteska. "Si è allenato con noi, ci darà esperienza", ha chiarito il mister. Bologna avversario difficile. "La squadra di Thiago Motta rispecchia molto il modo di giocare del suo allenatore.-ha spiegato Ranieri-Tre centrocampisti di qualità che muovono bene la palla e sanno aggredire con rapidità. Noi dovremo fare una gara di determinazione e volontà, consci delle capacità di gestione del possesso del nostro avversario". Gli errori con l'Inter? "Sono stati una questione di testa, conoscevamo i movimenti che avrebbero fatto, ma ci siamo fatti sorprendere.-ha ammesso il tecnico-In Serie A gli errori si pagano. Impariamo a essere più compatti, è una nostra prerogativa". Prati in rampa di lancio: "È un gioiello.-ha precisato Ranieri-Dobbiamo salvaguardarlo e poi toccherà a me allenarlo nel miglior modo possibile".? Non poteva mancare da parte del mister un ricordo di Victorino, indimenticato attaccante del Cagliari della stagione 1982-83: "Non sappiamo cosa può passare nella mente di un ragazzo che è stato importante per milioni di spettatori e all'improvviso cade nella depressione. Succede, purtroppo, ed è un peccato perché la vita è bella".