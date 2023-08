Sport Il Cagliari prende Petagna: Ranieri finalmente ha l’attaccante che cercava

Colpo del Cagliari, che ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Andrea Petagna. Il tanto agognato attaccante arriva dal Monza e va a prendere momentaneo il posto dell’infortunato Lapadula. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Parte dello stipendio verrà elargito dal Monza. Petagna si candida fortemente per il ruolo di bomber rossoblù. All'arrivo all'aeroporto, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossoblù: "Sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e di poter lavorare con mister Ranieri. Non vedevo l'ora di andare via dal Monza, sono a disposizione e voglio lottare con la squadra per raggiungere la salvezza". L'operazione potrebbe portare nelle casse della società brianzola, 8 milioni di euro, sempre che al termine della stagione appena cominciata il Monza decida di far scattare l'opzione di acquisto definitivo. Se tutto questo dovesse verificarsi Petagna firmerà un contratto fino al 2027, un anno più lungo di quello che aveva in Brianza.