L’oristanese Alessia Orro in evidenza. L’Italvolley femminile in semifinale agli Europei

Nel primo set per le azzurre del ct Davide Mazzanti fila tutto liscio: le francesi regalano addirittura il set point grazie a un errore in battuta di Amandha Sylves.Il secondo set appare molto più equilibrato e la Francia va in vantaggio. L’allenatore Mazzanti capisce che deve cambiare qualcosa. Sul 14-16 per le transalpine entra Paola Egonu, poco dopo arriva anche il secondo cambio con l'ingresso di Francesca Bosio. Due schiacciate di Egonu e una di Anna Danesi rimettono la partita in carreggiata. Sul 21-20 per l'Italia c'è il doppio cambio di ritorno con Orro e Antropova che rientrano in campo. Al terzo set point Lucille Gicquel è murata e l'Italia va sul 2-0. Decisivo il ruolo di Antropova nel finale del secondo set. Nel terzo l'Italia torna a dominare come nel primo, mentre le francesi perdono lucidità: finisce 25-13, Lucille Gicquel manda la palla fuori e l'Italia è in semifinale.

L'Italia batte la Francia per 3-0 nei quarti di finale degli Europei di pallavolo femminile con i parziali di 25-14, 29-27, 25-13 e si qualifica in semifinale, dove affronterà la vincente della sfida di mercoledì tra Turchia e Polonia. In evidenza l’atleta oristanese Alessia Orro, la quale, a parte qualche imprecisione, soprattutto in “fast” e in “zona 2”, la sua è una partita positiva. Distribuisce con attenzione e tatticamente sbaglia poco o nulla. Le azzurre possono continuare la loro avventura europea grazie alla settima vittoria consecutiva per 3-0 conquistata in un Palazzo Wanny di Firenze con le tribune gremite. Paola Egonu parte ancora una volta in panchina, mentre cometitolare nel ruolo di opposta è schierata Ekaterina Antropova, russa naturalizzata italiana.