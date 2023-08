Fiorentina-Lecce e Juventus-Bologna: Duello tra Tradizioni e speranze in Serie A

I toscani sono reduci da una settimana agrodolce: alla brillante affermazione contro il Genoa (1-4 a Marassi) ha fatto seguito lo scivolone nei preliminari di Conference League, in casa del Rapid Vienna (1-0). Gli alti e bassi ad inizio stagione rientrano nella norma, ma potrebbero costare caro. In campionato, molto bene Nico Gonzalez e Bonaventura, elogiato pubblicamente da mister Italiano: “Jack ha 34 anni è nel pieno della maturità. Sa come coprire il campo al meglio e gestire le energie. Il gol di oggi è la dimostrazione di tutto. Averlo libero da pensieri è un valore aggiunto. Dobbiamo gestirlo per farlo andare forte sempre”.





Contro il Lecce, il tecnico dovrebbe schierare l’ex Milan sulla trequarti affiancato da Nico Gonzalez e Brekalo, leggermente avanti su Ikonè. Nzola si candida come terminale offensivo, mentre Arthur è tallonato da Duncan in mezzo al campo: il brasiliano resta avanti, ma le gerarchie potrebbero cambiare. Nonostante le difficoltà in Europa, i ‘Viola’ hanno perso solo due delle ultime 17 partite di A (10 vittorie, 5 pareggi), mentre sono imbattuti nelle partite casalinghe di campionato dall'inizio di febbraio (5 vittorie, 3 pareggi). Vincenzo Italiano spera che la sua squadra possa assumere quella prestazione positiva anche qui, dato che la Fiorentina ha vinto solo uno degli ultimi cinque scontri diretti casalinghi (1 pareggio, 3 sconfitte), anche se l'unica vittoria è arrivata la scorsa stagione (1- 0). I salentini centrano la prima impresa della Serie A 23/24, sconfiggendo la Lazio di Sarri davanti ai propri sostenitori. I giallorossi passano in svantaggio, colpiti da Immobile nella prima frazione, ma non si perdono d’animo e dopo aver creato diverse situazioni pericolose, trovano due reti a pochi minuti dal termine, targate Almqvist e Di Francesco. Mister D’Aversa ha mostrato tutto il proprio entusiasmo: “Nonostante siamo andati sotto contro i secondi dell’anno scorso in classifica, i ragazzi sono stati bravi a ribaltare il risultato.





Mi hanno reso orgoglioso, hanno fatto un capolavoro sia quelli che hanno iniziato sia quelli che sono subentrati. Siamo felici di averlo fatto davanti al nostro pubblico”. Il tecnico si prepara alla sfida del Franchi: ballottaggio nel tridente offensivo tra Di Francesco e Banda per affiancare il sorprendente Almqvist e Strefezza. In mediana, fiducia a Ramadani, coadiuvato da Rafia e Gonzalez, mentre tra i pali conferma per Falcone, autore di un super intervento contro la Lazio. Con l'opportunità di vincere le prime due partite di A per la prima volta in assoluto, D'Aversa spera che la sua squadra possa mantenere il buon record in trasferta della scorsa stagione che ha visto il Lecce fare più punti in trasferta (19) che in casa (17). Per mantenere tale record è necessario un aumento della resa offensiva. Pronostico 1 55% X 26% 2 19%





Juventus-Bologna





I bianconeri violano la Dacia Arena, con un netto 0-3: vittoria mai in discussione e inizio positivo per gli uomini di Allegri, che si preparano alla prima sfida tra le mura amiche. I felsinei cedono al Milan davanti ai propri sostenitori, palesando difficoltà nelle varie zone del campo: Thiago Motta cerca riscatto, ma allo Stadium servirà un’impresa. Gli emiliani non centrano l’impresa contro il Milan, apparso superiore sia dal punto di vista fisico che tecnico. L’avvio di gara lasciava presagire una sfida equilibrata, con la traversa colpita da Lykogiannis che grida ancora vendetta, ma a metà primo tempo l’incontro era già incanalato con decisione verso i binari rossoneri. Nonostante il KO, Thiago Motta è apparso soddisfatto: “Ci abbiamo provato fin dall’inizio, colpendo addirittura una traversa dopo 20 secondi. Io sono contento della mia squadra e mi fa piacere che i ragazzi siano usciti fra gli applausi”. Poi sui singoli: “Beukema e Ndoye sono giocatori di livello, si stanno inserendo bene. Sono soddisfatto di quanto ho visto contro un organico costruito per vincere il titolo”. L’ex allenatore dello Spezia cerca l’acuto a Torino: fiducia a Zirkzee nel ruolo di terminale offensivo, con il nuovo arrivato Karlsson pronto a subentrare a gara in corso. Sulla trequarti, Orsolini parte favorito su Ndoye per affiancare Ferguson ed Aebischer.





Il prossimo avversario, il Bologna, ha cominciato la stagione 2023/24 perdendo in casa contro il Milan per 2-0, allungando ulteriormente il brutto periodo che l'ha visto battere le prime sette squadre della scorsa stagione solo due volte nelle ultime 15 partite. Inoltre, il Bologna ha perso sei delle sette trasferte contro tali avversarie nella scorsa stagione di A, inclusa una sconfitta per 3-0 in casa ad ottobre. Con la partenza di Marko Arnautovic, autore di quasi un quarto dei 97 gol del Bologna nelle ultime due stagioni in A (24), l'obiettivo principale di Thiago Motta sarà quello di trovare un nuovo leader in attacco. Dopo la sconfitta contro il Milan ha detto ai media di essere “convinto che i rinforzi arriveranno” ma, sulla base degli ultimi risultati, non arriveranno abbastanza presto. Pronostico 1 48% X 29% 2 23%

Fiorentina-Lecce