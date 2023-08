Sport Le Azzurre brillano a Firenze: l'España cede e vola ai quarti - Ora la sfida con la Francia

Il PalaWanny di Firenze si è animato sotto il peso dell'attesa e la passione di tifosi pronti a vedere la gloria. Questa gloria è stata incarnata dalla squadra delle Azzurre, guidate dal maestro Mazzanti, che ha tenuto alta la bandiera tricolore contro un avversario tenace come la Spagna. Le furie rosse, con una grinta che è stata loro naturale, hanno fatto sudare le nostre eroine. Sì, avevano il vento a favore, ma anche il coraggio. Il primo set ha mostrato quanto potessero essere audaci, spingendo le azzurre al limite, costringendole a una rimonta che ha fatto palpitare il cuore di tutti. Il 25-23, forse, non riflette pienamente la battaglia sostenuta. Il secondo set ha visto un'Italia più lucida e determinata. Eppure, il fulgore spagnolo non è mancato. Hanno risalito, sfiorando l'imprevedibile. E in quei momenti, chi si è distinta, se non la nostra Danesi, con una battuta che ha fatto tremare le difese iberiche? Il terzo set, con un 25-19, ha mostrato un'Italia che, ormai inarrestabile, ha saputo dominare la partita, sotto gli occhi di un pubblico in festa. Tutto ciò prelude a una sfida avvincente contro la Francia, avversaria da non sottovalutare, visto il loro ultimo scontro con la Romania. Questo Eurovolley 2023, con Firenze e Bruxelles come palcoscenici, promette scintille e momenti indimenticabili. E, in mezzo a tutto questo, le azzurre si preparano, con la speranza e la determinazione, a dare spettacolo e a tenere alto il nome dell'Italia. Ad maiora!