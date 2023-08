Ranieri non si dà per vinto - Il Cagliari affronterà l’Inter con grinta e determinazione





Mister Claudio Ranieri per il gioco delle parti vola basso. Sa bene che sarà un confronto in salita. Però non si da per vinto: “C’è doppia curiosità. Giochiamo contro una squadra che è arrivata in fondo ad una competizione come la Champions, una delle migliori d’Italia. Per noi è un banco di prova bello stimolante, difficile, ma siamo pronti. Sappiamo a cosa andiamo incontro». L’allenatore rossoblù punta al confronto con i nerazzurri per tastare il polso ai suoi: “Ogni tecnico prima di ogni singolo confronto studia gli avversari per cercare di non farli giocare al meglio e poi fare il proprio.





L’Inter è una squadra che, contano anche la passata stagione, ha vinto 12 delle ultime 14 partite. Ci sono tanti campioni, di quelli che possono punirti con una giocata anche se fai la partita perfetta. Ci saranno delle difficoltà, proveremo a crearne anche noi a loro”. Oramai sono definite le posizioni dei due nuovi difensori che vestiranno la maglia rossoblù: il greco Hatzidiakos e il polacco Wieteska (“sono tutti giocatori che volevamo e che abbiamo seguito”), e la punta tanto agognata: «Sarà un giocatore con caratteristiche diverse da quelle degli attaccanti che già abbiamo in rosa. Una rosa buona, con giovani in gamba. Cercheremo di fare il nostro campionato fino in fondo». Formazione, come sempre, top secret: “Non tutti hanno la stessa condizione, cercherò di mandare in campo quelli che stanno meglio”.

In certe partite, segnate sulla carta, è necessario buttare il cuore oltre l’ostacolo. Cagliari senza remore, con umiltà mista a determinazione si appresta ad affrontare l’Inter, finalista scorso anno in Champions. Si va veloce, passando da un esame all’altro, dalla prima sul campo del Torino al faccia a faccia in una Domus che traboccherà di entusiasmo per un confronto di cartello con l’Inter.