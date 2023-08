Milan a caccia di gloria contro il Toro, Verona sfida la Roma di Mourinho: Weekend di fuoco in Serie A

Il tentativo del Milan di organizzare un'altra sfida per il titolo, dopo essere arrivato quarto nella scorsa stagione dopo quella in cui aveva vinto il suo primo titolo in Serie A dal 2010/11, è cominciato in modo perfetto battendo il Bologna 2-0 nella giornata di apertura. I ‘Rossoneri’ hanno segnato tutti i gol nei primi 25 minuti, con la rinnovata squadra di Stefano Pioli che ha cominciato splendidamente con l'acquisto estivo Christian Pulisic che ha segnato. Un’altra porta inviolata non sorprenderebbe, dato che il Milan non subisce gol in casa contro il Torino in A da agosto 2016 (4 vittorie, 2 pareggi) e non perde una partita casalinga di campionato da gennaio (6 vittorie, 3 pareggi). Quella sequenza include una vittoria nello scontro diretto a febbraio per 1-0, quindi il Milan è favorito per vincere la prima partita casalinga stagionale di campionato per l'11esima stagione consecutiva dove le ultime due l'hanno visto segnare quattro volte.





Il Torino è in difficoltà e cercherà una reazione dopo essere rimasto deluso dall' avere solo pareggiato a reti bianche (0-0) contro il neopromosso Cagliari nella prima partita di A. L'allenatore croato Ivan Juric ha concluso quest'estate i contratti a tempo indeterminato del connazionale Nikola Vlašic e del serbo Ivan Ilic, titolari entrambi, ma il loro tentativo di migliorare dopo i due decimi posti consecutivi ha avuto un inizio vacillante. La scorsa stagione il Torino ha guadagnato più punti A in trasferta (31) che in casa (22), ed in effetti ha vinto ‘a zero’ le ultime quattro trasferte di campionato dopo essere stato in vantaggio per 1-0 alla fine dei primi tempi — non perde una trasferta di A da febbraio (5 vittorie, 1 pareggio). Ciononostante, San Siro resta una destinazione problematica per i ‘Granata’, che hanno perso le ultime otto trasferte di campionato qui (tra Milan ed Inter).





Pronostico 1 53% X 27% 2 20%





Verona-Roma





Dopo essere rimasto in Serie A grazie ai drammatici play-off al termine della scorsa stagione, la ricerca del Verona di ottenere la salvezza in questa stagione non poteva cominciare meglio dopo avere battuto l' Empoli per 1-0, un successo che ha visto la prima vittoria del Verona in una giornata di apertura solo per la quinta volta in questo secolo! Registrare un’altra vittoria qui porterebbe i loro tifosi nel mondo dei sogni ad inizio stagione, anche se vincere le prime due partite di A è un'impresa che il Verona ha visto solo due volte in tutta la sua storia! Raggiungere quell'obiettivo vedrebbe i ‘Gialloblù’ conquistare un’altra rara impresa, dal momento che gli ultimi 72 scontri diretti contro i prossimi avversari della Roma hanno visto solo 12 vittorie (22 pareggi, 38 sconfitte). Anche il nuovo allenatore Marco Baroni ha un conto in sospeso con la squadra ospite, poiché punta ad ottenere la sua prima vittoria contro la Roma al suo sesto tentativo (1 pareggio, 4 sconfitte) con una quarta squadra diversa. La Roma ha avuto un inizio stagionale più lento dopo avere dovuto salvarsi pareggiando 2-2 contro la Salernitana, non riuscendo a cominciare una stagione di A con una vittoria per la prima volta sotto la guida di José Mourinho.





L'allenatore portoghese non era presente nella giornata di apertura per spronare la sua squadra, e non sarà presente nemmeno al Bentegodi, dopo che i suoi modi controversi gli hanno procurato una squalifica di dieci giorni dall'area tecnica all'inizio di questa stagione. Da lontano, Mourinho spera che la sua squadra possa continuare l'ottimo record che ha costruito nella prima trasferta della nuova stagione di A, perdendo solo una partita delle ultime 12 stagioni (7 vittorie, 4 pareggi). I ‘Giallorossi’ hanno comunque bisogno di vedere un nuovo inizio in trasferta, dopo avere visto una brutta sequenza che ha visto una sola vittoria nelle ultime 13 trasferte durante quest’anno solare (4 pareggi, 8 sconfitte). Pronostico 1 30% X 42% 2 28%

