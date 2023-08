Serie A: Frosinone e Monza in cerca di redenzione contro Atalanta ed Empoli

Il Frosinone, che ha vinto la Serie B la scorsa stagione, ha ricevuto un battesimo del fuoco al suo ritorno alla massima serie, cominciando la sua terza stagione di Serie A perdendo 3-1 contro i campioni in carica del Napoli. Ciò ha fermato una sequenza del Frosinone che vedeva nove partite consecutive da imbattuto (6 vittorie, 3 pareggi), con l'allenatore Eusebio Di Francesco che ha lamentato un “gap tecnico” ed “errori” che dovranno essere affrontati se volesse evitare di subire la retrocessione immediata come avvenuto nelle due stagioni precedenti del Frosinone. Il Frosinone potrebbe essere costretto a prendere tempo in questo inseguimento, dato che nessuna delle loro stagioni precedenti nella massima serie li ha visti vincere una qualunque delle prime due partite.





La metà di quelle quattro partite si sono purtroppo concluse con delle sconfitte contro i prossimi avversari dell'Atalanta (2-0 nella seconda giornata del 2015/16 e 4-0 nella prima giornata del 2018/19), cosa che ha contribuito non solo a fare in modo che il Frosinone non solo non vincesse nei sei scontri diretti precedenti (2 pareggi, 4 sconfitte), ma non riuscisse neanche a segnare! L'Atalanta ha continuato a mantenere la porta inviolata battendo 2-0 il Sassuolo nel fine settimana di apertura, e sarà ora pronta a continuare a mantenere la porta inviolata in partite consecutive all'inizio di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2008/09. Un altro sforzo difensivo forte contribuirà notevolmente a migliorare il record triste dei bergamaschi nella seconda giornata, dove hanno vinto solo una volta sotto la guida di Gian Piero Gasperini (3 pareggi, 3 sconfitte).





‘La Dea’ potrebbe anche fare qualche miglioramento rispetto al suo record recente nelle trasferte, con quella vittoria in trasferta contro il Sassuolo che è stata solo la quarta nelle ultime 12 trasferte (2 pareggi, 6 sconfitte). Il motivo per cui potrebbe essere ancora più cauta è la prestazione contro le neopromosse, dato che le tre vittorie nelle ultime otto partite di questo tipo in campionato (2 pareggi, 3 sconfitte) non sono certo qualcosa di entusiasmante.





Pronostico: 1 18% X 24% 2 58%





Monza-Empoli





Il Monza ha perso 2-0 contro l'Inter nella prima partita di Serie A (SA), arrivata dopo la sconfitta contro la Reggiana in Coppa Italia (2-1), il che significa che è ora senza vittorie da quattro partite ufficiali, il suo percorso così lungo peggiore da quando è stato promosso alla massima serie ad agosto 2022. Forse consapevole della sfida che lo attende, l'allenatore Raffaele Palladino è stato chiaro nei suoi obiettivi per il Monza in questa stagione, affermando che salvarsi dalla retrocessione scatenerebbe dei festeggiamenti, “anche se succedesse all'ultima giornata della stagione”. Tornare allo Stadio Brianteo potrebbe non rappresentare la soluzione ai problemi attuali del Monza, soprattutto considerando la natura schietta delle loro prestazioni offensive davanti ai suoi tifosi durante la scorsa stagione. Solo sei squadre in SA hanno guadagnato meno punti in casa (26), tuttavia ha battuto 2-1 l'Empoli lo scorso marzo proprio in questo stadio, parte di una sequenza abbastanza impressionante di sette partite (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte) con cui ha concluso la stagione casalinga, forse rilanciando le speranze di vedere prestazioni migliori in futuro.





Anche l'Empoli cercherà di riprendersi dopo avere perso nel fine settimana di apertura, in cui ha perso 1-0 contro il Verona. L'ultima volta che l'Empoli ha perso le prime due giornate di una stagione fu nel 2016/17, una stagione in cui venne poi retrocesso. Un’altra bandiera rossa per quanto riguarda la retrocessione potrebbe essere che sono arrivati 18° nella loro terza stagione in entrambe le due occasioni precedenti che hanno giocato la terza stagione consecutiva nella massima serie, proprio come stavolta. Nonostante la sconfitta col Verona abbia dato all'Empoli la terza sconfitta consecutiva ufficiale, il tecnico Paolo Zanetti ha voluto concentrarsi sugli aspetti positivi dopo la partita, affermando di avere visto segnali nel complesso di una “buona partita”. Tradurre queste prestazioni nell'ottenere punti non sembra sarà qualcosa di facile da ottenere qui, dato che la scorsa stagione l'Empoli non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte (4 pareggi, 5 sconfitte). Pronostico: 1 44% X 28% 2 28

