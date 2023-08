Risultato eccezionale per la 4X100 maschile ai mondiali di Budapest - In evidenza i due sardi Tortu e Patta





È il miglior tempo mondiale dell’anno. Da parte loro le ragazze della staffetta 4x100, Dalia Kaddari, Zaynab Dosso, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, sono arrivate al terzo posto nella loro batteria e sono riuscite a centrare l’accesso alla finale per il titolo mondiale, realizzando un tempo straordinario e frantumando il record italiano di mezzo secondo con 42.14. Zaynab Dosso nella prima frazione ha corso in 11.48, poi Dalia Kaddari 10.03, in terza Anna Bongiorni corre in 10.65 e in ultima 9,98 per Alessia Pavese.

Eccezionale prestazione per gli atleti italiani della staffetta 4x100. Due i sardi che fanno parte del quartetto: Tortu e Patta. I quali, assieme a Jacobs e Rigoli, hanno vinto la loro batteria, con un ottimo tempo: 37,65. Una prestazione di livello eccelso considerato che è il secondo tempo italiano di sempre a quindici centesimi dal 37,50 di Tokyo, che valse agli atleti azzurri la medaglia d’oro olimpica. Rigoli ha corso in 10.60 secondo i rilevamenti ufficiali in prima frazione, poi la seconda frazione di Jacobs in 8.8 poi Patta con 9.24 in curva, e 9.00 per Tortu in ultima frazione.