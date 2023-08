Quasi concluso il trasferimento in rossoblù di Mateusz Wieteska

Wieteska è stato utilizzato sulla corsia di destra nelle ultime uscite del Clermont, ma può giocare anche in una difesa a quattro. L’operazione pare debba essere assai impegnativa per le casse della società rossoblù e non dovrebbe essere lontana dai 5 milioni di euro per avere il centrale cresciuto nel Legia Varsavia, che tra l’altro è anche nel giro della Nazionale polacca (2 presenze per lui, dopo la trafila nelle selezioni giovanili): per Wieteska il Cagliari avrebbe pensato ad un quadriennale per una cifra che si aggira intorno al mezzo milione di euro annui. Un altro importante passo in avanti per rinforzare la squadra ed uno sforzo dal punto di vista economico del club presieduto da Giulini, dopo l’arrivo di Matteo Prati dalla Spal, anche lui per una cifra intorno ai 5 milioni.

Una trattativa sotto traccia, condotta dal ds Bonato e che sembra vicina alla sua conclusione: il Cagliari sarebbe molto vicino a portare in Italia il difensore centrale polacco Mateusz Wieteska. Giocatore nato nel 1997 (stessa annata del greco Chatzidiakos, che salvo variazioni dell’ultimo minuto si unirà anche lui ai rossoblù nei prossimi giorni), è un giocatore che ha disputato l’ultima stagione con il Clermont Ferrand in Ligue 1 (35 presenze), disputando anche le prime due partite del massimo campionato di questa stagione, andando a segno nella sconfitta interna per 2-4 contro il Monaco.