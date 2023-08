L’Italia parte con il piede giusto ai mondiali di basket - Ma che fatica con l’Angola

Prossimo appuntamento: domenica alle 10.00 (ora italiana) contro la Repubblica Dominicana di Karl-Anthony Towns. Il +31 di Foshan di quattro anni fa è un ricordo sbiadito. L'Italia soffre e fatica, e ha bisogno del “jolly” Pippo Ricci per piegare l'Angola e porre la prima pietra del suo percorso ai Mondiali di Manila. Il +14 finale inganna. Costruito quasi interamente in un quarto periodo da 20-10. Là dove gli Azzurri allungano dopo aver annaspato, punto a punto, per i primi trenta minuti.





E dove, finalmente, fanno emergere la vera differenza di qualità generale, esperienza e intelligenza tattica. I primi due punti sono in cascina. Brutti, sicuramente, ma poco importa all'interno di una competizione dove gli obiettivi si misurano con il piazzamento finale, e non con la bellezza dell’esordio quando le gambe appaiono ancora legnose e l’emozione può giocare scherzi di cattivo gusto, in modo particolare in quei giocatori che sono all’esordio in una competizione iridata.

L'Italbasket di “coach”Gianmarco Pozzecco apre la “kermesse“ iridata di Manila superando l'Angola 81-67. Decisivo l'allungo nel quarto periodo dopo il +4 dell'ultimo riposo. Simone Fontecchio guida gli Azzurri con 19 punti, seguono Stefano Tonut (18) e Pippo Ricci (12). I due sardi nel “roster”, Gigi Datome (alla sua ultima competizione prima del ritiro dal basket giocato) e Marco Spissu, si sono accesi a tratti.