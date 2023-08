Terza tappa del torneo di scacchi al Summerbeach Village di Alghero: Record di partecipazione e sorprese sul podio

Ma il torneo Open ha riservato non poche sorprese: nuovi partecipanti hanno fatto il loro debutto, alcuni dei quali turisti provenienti dalla penisola, nonché alcune importanti figure titolate della provincia di Sassari. Samuele Carta si è distinto conquistando il primo posto, pareggiando in punti con il Candidato Maestro Sebastiano Paulesu. Quest'ultimo, con le sue eccellenti prestazioni nelle prime due tappe, ora guida la classifica generale. A completare il podio ci sono stati Marco Javarone, Luca Buffoni e Matteo Casu. Da segnalare l'ottima performance di Paulesu e Sergio Ricca, entrambi organizzatori dell'evento, che hanno superato Giancarlo Della Porta nella corsa alla vetta della classifica generale.





Le emozioni del "Summerbea...chess" non sono ancora terminate: mancano ancora due appuntamenti prima della conclusione. La classifica finale terrà conto delle migliori 4 performance su un totale di 5 tappe. Una menzione speciale va al più giovane partecipante, Leonardo Cocco di Porto Torres, che con soli 6 anni ha dimostrato passione e dedizione per gli scacchi. Non va dimenticato anche il valore aggiunto della presenza di un giocatore diversamente abile, simbolo dell'inclusività e dello spirito sportivo dell'evento. Il Summerbea...chess si conferma come una manifestazione di rilievo per gli appassionati del gioco degli scacchi e per la comunità di Alghero. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti sulle prossime tappe!

ALGHERO - Il lido San Giovanni di Alghero è stato teatro, ieri, del terzo appuntamento del "Summerbea..chess" al Summerbeach Village, con un record di presenze: 50 giocatori, un traguardo senza precedenti per l'evento. Considerando la notevole presenza di giovani partecipanti, ben 15 bambini, l'organizzazione ha deciso di allestire due tornei distinti. Nella sezione dedicata ai più piccoli, Sala da Pavia si è aggiudicato il primo posto, seguito da Emilia Buffoni e Marco Sollai.