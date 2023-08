Vele al vento: Emozionante regata di Sant’Elm illumina la riviera tra Alghero e Fertilia

Il fondatore dell'evento, Giovanni Delrio, ha rivelato una sorpresa: il suo veliero, il Giovanna d’Arco, sarà manovrato da una squadra dinamica di giovani rugbisti di Alghero, guidata con passione dal figlio Guglielmo. Oltre al duello sportivo, la regata promette uno spettacolo scenografico per migliaia di spettatori in spiaggia. E c'è un pizzico di rivalità locale in vista, con l'arrivo di imbarcazioni da Stintino e Bosa. Sarà intrigante osservare l'abilità dei timonieri più esperti, come Gianmario Catta a bordo di “Penelope” e Luigi Scotti su “Domenico II”.





Nel frattempo, nei Gozzi, Giuseppe Paddeu, l'orgoglio di Calasetta, cercherà di guidare Ishtar verso la vittoria contro Lucia e Annina 1920, pilotate da maestri come Antonello Porcheddu e Pietro Garroni. Il sipario si alza alle 12:00 per gli spettatori sulla costa, mentre gli equipaggi si riuniranno alle 10 per un briefing alla sede della Lega Navale. Preparatevi per un giorno di adrenalina, bellezza e orgoglio marittimo!

Le acque cristalline tra Alghero e Fertilia saranno presto il palcoscenico di un'appassionante battaglia marittima. Domenica 27 agosto, la storica XXIa Regata di Sant’Elm, in onore di Giuseppe Alessandro Paddeu, esploderà in un vivido spettacolo di vele latine. Questo evento è un omaggio all'eredità nautica di Alghero e alla tradizione della vela latina. Rappresenta non solo una competizione tra i migliori timonieri, ma anche un'opportunità per gli equipaggi di affinare le loro abilità in vista del Campionato Italiano di Vela Latina a Stintino a settembre.