Sport Nuorese attiva sul mercato: Ha riportato in verdazzurro Emerson

Era nell’aria, alla fine si è concretizzato. Dopo 15 anni tornerà a vestire i colori verdeazzurri Emerson, che da Nuoro ha spiccato il volo verso una lunga carriera con tanti successi e soddisfazioni che lo ha portato a toccare i palcoscenici del calcio che conta, compresa la Serie A. Personaggio conosciutissimo in città dove ha sempre stretto un rapporto amichevole con i sostenitori, non ha bisogno di molte presentazioni. È stato un idolo incontrastato della tifoseria ed ha scelto di sposare il nuovo progetto e cercare di contribuire a riportare la Nuorese nelle categorie che gli competono per tradizione. Assieme anche un altro elemento navigato, Alessandro Steri, trentottenne, che ha cominciato a muovere i primi passi nell’Atletico Calcio, dove ha fatto tutta la trafila sino a disputare 3 stagioni di Serie D da titolare, poi il passaggio alla Nuorese dove resta tre stagioni consecutive vincendo un campionato di Eccellenza, la Serie D e una stagione in C2 con la disputa dei playoff per la C1. Dopo una parentesi al Casale in Serie D rientra a Nuoro e disputa un altra stagione in C2, poi si trasferisce alla Villacidrese tre stagioni con la vittoria il primo anno della Serie D e due annate in C2. Passa ad Arzachena in D, poi ancora Casale in C2 per poi fare rientro in Sardegna con 4 stagioni consecutive in D tra Budoni, Olbia, San Teodoro, ancora un esperienza all’Aquila di due annate e poi Castiadas, Budoni e Arzachena in D, prima del ritorno ad Aquila per altre due stagioni in Eccellenza e dove è stato anche capitano. Nel marzo 2021 è di nuovo in verdeazzurro , mentre l’anno successiva si divide tra Castiadas e Budoni. Lo scorso anno ha contribuito al campionato vittorioso del Budoni ed il ritorno in D. La Nuorese continua a muoversi sul mercato senza soluzione di continuità Nuorese ed ha chiuso l’accordo con il portiere Andrea Carta, classe 2001, di Sassari, portiere cresciuto nella scuola calcio San Paolo e poi Progetto Juventus Accademy di Sorso e Torres, è stato nella Rappresentativa Sarda Giovanissimi e in quella Allievi. Lo scorso anno al Tempio in Promozione dove ha vinto il campionato sotto la guida di mister Cantara. Ha giocato nel Lattedolce e con la Torres in D, con Ossese in Eccellenza. Vanta anche 2 presenze in C con l Arzachena.