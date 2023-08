Cagliari Calcio: Sfuma la pista Ferrari - Altare e Lella al Venezia

Legato a tutta una serie di incastri che abbraccia anche altre società e segnatamente l’Atalanta e la Roma. Il club bergamasco avrebbe dovuto cedere Zapata ai giallorossi e Muriel ai brianzoli, per sbloccare l’affare Petagna con i rossoblù. Al momento la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha deciso di bloccare i trasferimenti dei due colombiani andando di conseguenza ad intaccare anche il passaggio di Petagna al Cagliari. Per il resto rimane in piedi il discorso con l’Az Alkmaar per il trasferimento alla corte di Ranieri di Chatzidiakos.





Il greco dovrebbe arrivare ai primi di settembre dopo le prime gare di Conference della formazione olandese. In cambio uno sconto per la società rossoblù che ha accettato di farlo rimanere in forza al suo attuale club. Al Cagliari serve un secondo difensore. Anche perchè Altare, insieme al centrocampista Lella, è ormai del Venezia. E Capradossi sta per andare ad Ascoli: l'affare peró potrebbe essere definito solo con l'arrivo di un altro centrale. In uscita Kourfalidis e Desogus, piacciono alla Ternana. Ma sul greco ora è piombato pure il Palermo. Altra partenza sicura è quella di Pereiro. Intanto il Cagliari deve pensare al campionato: la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della notturna di lunedì prossimo contro l'Inter alla Sfumata definitivamente o quasi la pista che porta a Ferrari del Sassuolo.

Sempre attiva sul mercato la società rossoblù. Il Cagliari avrebbe mostrato interesse e fatto qualche timida “avance” per Joaquin Correa, attaccante di nazionalità argentina che al momento è fuori dal progetto-Inter. Resta da convincere lo stesso giocatore, il quale non sarebbe particolarmente entusiasta del trasferimento in maglia rossoblù anche perchè a lui è interessato anche un club prestigioso come il Marsiglia. Il club francese ha già cominciato le manovre prendendo contatti con l’agente di Correa. Un comportamento però non particolarmente corretto perché è stato saltato a piè pari l’Inter, attualmente proprietario del cartellino. Per quanto riguarda poi la trattativa che dovrebbe portare in rossoblù Andrea Petagna dal Monza, al momento c’è una sorta di “fermo biologico” che potrebbe fare arenare tutto il discorso.