Piloni: L'eroe ombra della Juve tra i silenzi del continente e l'eco della Sardegna

“Col piede scavo un piccolo solco sulla linea dell’area piccola, in corrispondenza del centro della porta. Sono sotto la curva Filadelfia, quella dei tifosi bianconeri. Per un’ora non tocco palla. Alla fine prendo due gol imparabili “. Finisce 2-2 . E i giudizi su di lui sono positivi. Non uscirà più. Già alla seconda a Vicenza è il migliore in campo. Esplosivo sui tiri di Damiani e Fontana. Predilige a mani nude, ma porta con sè anche i guanti. E’ domenica 11 aprile 1971. La sliding door che si apre perentoriamente colloca Piloni a pieno titolo nella categoria dei giovani promettenti . E poi, a dirla tutta, quella domenica, il portiere della Nazionale, che si chiama Dino Zoff, regala un gol con una fragorosa papera. In semifinale di Coppa delle Fiere (matrigna della Coppa UEFA) arriva il Colonia di Overath. La squadra alloggia in un castellaccio che aveva ospitato Napoleone. Si mette bene , gol di Bettega. Poi ci pensa il nuovo numero 1. Nel primo tempo tre parate decisive, intercetta anche i proiettili. Nella ripresa è un assedio tedesco ed è il momento di mostrare i cingoli: “All’inizio ero tranquillo, per nulla emozionato. Piuttosto i compagni mi sembravano preoccupati per me. I tedeschi entravano pesante, più che badare al pallone. Ho preso colpi in tutte le parti del corpo. Il loro centravanti mi si aggrappava addosso in ogni mischia, impedendomi di raggiungere il pallone”. Capitola solo a fil di sirena.





Si va in finale con una gara di ritorno dominata (e un altro suo miracolo che si rivela decisivo). Per i critici, gran parte del merito è del portierino eroe. E poi Piloni si carica anche con la musica di Tom Jones: un pezzo come She’s a lady , buono per quelli di sicuro avvenire, che spazza via tutti i silenzi. Quella contro il Leeds è la seconda finale europea della storia della Juve. Tancredi, ormai ristabilito, ha perso il posto. Il 28 maggio ‘71 però gl’inglesi segnano due gol “di quelli”. Traiettorie leggibili, ma che scivolano via . I compagni della difesa non lo aiutano (il primo è autogol) e a fine partita Piloni non lo nasconde. La mette giù dura, se la prende con un paio di loro. Il posto da titolare non è comunque in discussione. E poi è solo 2-2, c’è il ritorno. Fino all’ultima parata dell’ultimo allenamento in Inghilterra: Piloni prende un brutto colpo allo scafoide . E’ la sliding door che si chiude. La mano va steccata. Senza quella parata in più, una parata inutile, Piloni se la sarebbe giocata . E poteva risarcire la Juve della fiducia. Gioca Tancredi, finisce 1-1 e la Coppa sfuma. Il punto debole della Juve è presto individuato: il portiere. E arriva Carmignani, un altro promettente. Evidentemente di più. Piloni torna 12, tocca aspettare. Carmignani intanto non convince. La chance arriva proprio con la Juve allo sprint Scudetto. Piloni si fa trovare pronto. A Mantova doppio decisivo intervento. Poi la Juve s’impone 3-0 sull’Inter e 2-1 sul Cagliari: lui sorride, abbraccia Anastasi, bacia Spinosi, è Scudetto. Si avvera il sogno di un bambino, perché Piloni è da sempre della Juve. Nell’invasione di campo perde l’armatura. Stavolta in estate arriva lui, il portiere della Nazionale : “Con Zoff ho imparato tantissimo e non soltanto cose di carattere tecnico. Ho imparato a essere più uomo”. E Piloni non gioca più. Perché Zoff è rendimento, non s’infortuna mai, resisterebbe anche al turn-over, accumula record. Piloni si rende conto di aver (inconsapevolmente) firmato un patto di non concorrenza. A tempo indeterminato. Tre inverni e tre primavere uguali. Gli tocca trangugiare il brodino. Quando viene schierato in una insignificante partita di Coppa Italia, non si capisce da dove provenga, se da un sottoscala o da un rifugio antiatomico. E soprattutto dove vada a finire Zoff per quei novanta minuti, dopo oltre un centinaio di partite consecutive. Come l’anatra del lago ghiacciato del giovane Holden. I compagni chiedono a Zoff di cedere un secondo tempo dell’ultima di campionato : malvolentieri, molla solo un quarto d’ora. E Piloni che fa ? Rifiuta. Non gli bastano nemmeno gli scudetti.





Non basta Tom Jones , che canta I who have nothing. Appunto. Lascia la Juve. Adesso può metter su la barba, che quasi nasconde i suoi occhi azzurri. E poi non è più quello promettente. A proposito, torna in serie A, ma dalla porta principale: storica promozione col Pescara . Schierato in 107 (centosette) partite su 108. Un altro silenzio, quello del numero 1 sulla maglia. Quello che fa rumore. E’ troppo tardi, anche se para un rigore a mani nude al Milan. Chiude con un po’ di serie B e C. Incontra Dino Zoff e lo saluta “Ciao”. Risposta: “Ciao” . E Zoff riprende a leggere il giornale. La freddezza da tavolo anatomico è figlia di rancore, silenzi, professionalità all’estremo, altri silenzi. E di quell’amichevole giocata ad Ancona : era arrivata anche sua mamma Anna Maria, ma non potè vederlo, perché Zoff non volle cedere nemmeno un minuto. Piloni diventa preparatore dei portieri saltando da un palo all’altro. Da una squadra all’altra anche all’estero. Poi lo stop, nessun ingaggio. Anche Zoff adesso è sempre più piccolo. Il pallone viscido, non rimbalza più. E il portierino eroe abita un silenzio nuovo, più lungo. Interminabile. E’ quello che ti schiaccia perché un telefono non squilla. Lui non crolla come L’uomo in più di Sorrentino. Ma accende una sigaretta , sistema le scarpe e cambia i tacchetti . Aspetta il suo momento. Fino alla prossima parata. Perché sa che può arrivare. E arriva.

Massimo Piloni è sposato e padre di due figli. A soli ventitrè anni. S’incastra con lo stile Juve. Al Comunale debutta in Juve-Varese di campionato ’70-‘71, un’occhiata al terreno e subito in spogliatoio : “Infilo la tuta e inizio il riscaldamento. Qualche esercizio nello stanzone delle docce, poi allenamento alla presa facendo rimbalzare il pallone contro il muro del corridoio“. La divisa addosso come un’armatura e poi è il turno delle scarpette. Che lui cura personalmente. Per una vecchia abitudine, prima di ogni partita cambia tutti i tacchetti. Anche se ancora abili. Si accomoda in silenzio al suo posto ed esegue l’operazione. E’ il silenzio che serve a raccogliersi e scaricare la tensione. Sa che in mezzo a quei sette metri e trentadue centimetri sarà solo. Ma che gusterà un altro silenzio. Adesso prova a fissare un solo pensiero : Juve-Varese deve essere lo start della carriera.