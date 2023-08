Vela Cup Cala dei Sardi, chi c’era ha vinto!

La giornata è stata splendida, tipicamente estiva, con una leggera termica di 8/10 nodi da nord ovest che ha accolto, in un contesto davvero unico come solo la Costa Smeralda sa offrire, la variegata flotta di barche che si sono districate nel percorso costiero di circa 10 miglia. Partenza nello specchio acqueo antistante Porto Rotondo, boa a nord di Mortoriotto con tutte le isole da lasciare a dritta, e arrivo su Cala dei Sardi. Un evento che è stata l’occasione per festeggiare l’estate e regatare in compagnia in una delle mete veliche più belle e che tutto il mondo ci invidia.





Why Not primo su tutti in tempo reale Il vincitore in tempo reale è stato Why Not, il Mylius 60 di Roberto Colombo, che ha avuto la meglio su Mascalzone Latino, giunto in seconda posizione. A chiudere il podio, in terza posizione, Arya, l’X-50 di Giovanni Laviosa. Dopo il calcolo dei compensi però, a vincere il trofeo è stato Mascalzone Latino timonato da Achille Onorato. Due categorie, Cruising e SportBoat La flotta era divisa in due macro categorie, i Cruising, che hanno regatato con sola randa e fiocco e gli SportBoat ai quali è consentito l’uso di vele portanti come spinnaker, gennaker e/o Code0. Nella categoria Cruising 1 (fino a 9 metri) ha vinto il Platu25 Athos di Bernardo Ziliotto che si è aggiudicato anche il premio messo in palio da NSS Yachting come primo Beneteau a tagliare il traguardo. Il J109 El Chico di Daniele Fogli vince tra i Cruising 3, mentre Ossanha di Franco Vigna chiude in seconda posizione. In categoria Cruising 5 ad avere la meglio su tutti è il Vismara 45 Double Bay di Cesare Torazzi, segue Alessandro Nespega a bordo di Fral 2 mentre il Sun Odyssey 44i di Attilio Colombo è terzo. Tra i big del Cruising 7 vince il Solaris 64rs Freetime 6 di Alessandro Asti, secondo posto per Marco Malgara con Nice, un Vallicelli 78, e in terza posizione Momi, l’80 piedi di Nicola Minardi de Michetti.





Nella più competitiva categoria degli SportBoat 1 vince di misura Nox Oceani 1 con al timone Andrea Nocella insieme ai figli, mentre i giovani dell’equipaggio di Nox Oceani 2 arrivano in seconda posizione. Il team Nox Oceani si sta preparando per il Campionato del Mondo RS21 che si svolgerà a Porto Rotondo dal 26 al 30 settembre, ne vedremo delle belle. Chiude il podio il D-One di Tommaso Buzzi, ammirato da tutti per essere la barca più piccola della flotta. Negli SportBoat 2 ha vinto Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato, Midva di Davide Besana in seconda posizione e Sirio, il Pogo30 del Centro Velico Caprera, terzo. Lazy Dog, il Grand Soleil 44 di Sergio Sagramoso, vince negli SportBoat 3, seguito dallo Swan 45 di Luca Locatelli. Aurora, il Sun Odyssey di Massimo Mocci è terzo. Tra gli SportBoat 4 vince Arya, l’X50 di Giovanni Laviosa. Mira, il Grand Soleil 52 LC di Fortunato Unali si aggiudica il secondo gradino del podio, mentre Desatea di Davide Folis chiude terza. Why Not di Roberto Colombo è il campione degli SportBoat 5 che lascia dietro di sé Bombarda, il Wally 80 di Paolo Pavanati.





Vistona di Giovanni Battista Borea d’Olmo è terza. Cultura al Vela Cup, la presentazione dei libri di Gianfranco Bacchi e Davide Besana Il Vela Cup è stato anche occasione di cultura marinara grazie a Gianfranco Bacchi, 122esimo comandante dell’Amerigo Vespucci e da quest’anno Commodoro dello Yacht Club Cala dei Sardi e Davide Besana, eclettico velista, scrittore, fumettista e pittore attualmente in giro per il mare nostrum per supportare il suo progetto Sail the Children. Il punto più alto, il famoso libro di Gianfranco Bacchi, è stato da lui stesso raccontato al folto pubblico di velisti e appassionati. È la sua storia di velista e di uomo, un percorso di crescita a cui ciascuno di noi può ispirarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare il proprio sogno, trovando il coraggio di allargare il proprio orizzonte e seguire sempre il proprio personale "punto più alto”.





Davide Besana ha parlato del suo 100 giorni nel Tirreno, un diario di bordo, un inedito viaggio di riscoperta oltre la vela, il mare e la navigazione. Il libro è una descrizione ad acquarello, come si faceva un tempo. Luoghi ma soprattutto emozioni e colori di quelle che considera le acque più belle del pianeta. Un resoconto originale, poetico e spiritoso, che ci mostra il nostro Paese da un inedito punto di vista, con saggezza e grande affetto. Premiazione e Federazione Italiana Vela Il plus di questa edizione è stato quello di correre la veleggiata sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, una maggiore garanzia per tutti gli atleti che sono scesi in mare. Una decisione convinta, sia perché lo Yacht Club è un circolo affiliato FIV, sia per volontà di Luca Oriani, direttore del Giornale della Vela e ideatore del Vela Cup. Alla premiazione c’era infatti Corrado Fara, Presidente della III Zona FIV, che ha sottolineato l’importanza e la validità di una manifestazione sotto l’egida della Federvela. La festa sul prato è stata un grande successo, condita da musica, birra e buon cibo.

