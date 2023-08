Parte la preparazione della Dinamo a Nuoro

Quest’ultimo ha ereditato i gradi da Jack Devecchi, che attualmente svolge altri incarichi in seno alla società e che ha chiuso con il basket giocato dopo 17 anni consecutivi in maglia-Dinamo. Poi completano la rosa Kaspar Treier, Filip Kruslin, Eimantas Bendzius Tommaso Raspino, Luca Gandini e la rivelazione della scorsa annata, Ousmane Diop. Aggregato anche il giovanissimo Riccardo Pisano, che ha già esordito per qualche minuto nella scorsa stagione.





Tutti assieme hanno cominciato la nuova avventura radunandosi in sede a Sassari prima di partire per il ritiro a Nuoro. Una squadra che il ds Federico Pasquini ha costruito sotto le direttive del presidentissimo Stefano Sardara con un occhio soprattutto al bilancio. Storicamente la formazione sassarese (Campione d’Italia nel 2015) ha sempre disputato tornei di alto livello, raggiungendo anche nella passata stagione le semifinali dei “play-off”, cedendo solamente allo strapotere di Milano. In Barbagia la Dinamo resterà sino al 5 settembre.





I giocatori trascorreranno due settimane importanti anche per la città di Nuoro, che in occasione dell’edizione numero 123 della Festa del Redentore, in programma domenica 27 agosto, potrà avere come ospiti anche tutto il “team” del Banco di Sardegna. I sassaresi hanno già avuto occasione di svolgere la preparazione a Nuoro nel 2018 e nel 2019 con due amichevoli precampionato contro squadre di altissimo livello quali Efes Istanbul e Hapoel Gerusalemme. Il ritiro si concluderà con una gara in programma il 5 settembre alle ore 20.30 contro Torino (squadra di A2). Poi vi sarà anche il tradizionale “City of Cagliari”, il 9 e 10 settembre. La Dinamo non si è qualificata per le F4 di Supercoppa. Quindi l’appuntamento sarà per la prima di campionato, l’ 1 di ottobre a Sassari con Napoli. La Champions il 17 ottobre. “Nuoro è una città bellissima che rappresenta appieno la Sardegna ed è un orgoglio per noi poterci preparare lì al meglio in vista della prossima stagione.-ha detto l’amministratore delegato della società Francesco Sardara-La Dinamo ha nei suoi valori cardine l’identità e il coinvolgimento di tutta l’isola con la squadra. Saremo al torneo di Cagliari, faremo il ritiro a Nuoro, sappiamo quanto sia importante per noi il legame con la regione”.

?È una Dinamo sostanzialmente rinnovata quella che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo di serie A1. Per la società sassarese sarà la quattordicesima partecipazione al massimo campionato italiano. Anzitutto sono cambiati gli assistenti di coach Piero Bucchi, che quest’anno saranno Massimo Bulleri e Massimiliano Oldoini. Il primo è stato play-guardia di livello nella massima serie. Poi i volti nuovi fra i giocatori che comporranno il “roster”: Alessandro Cappelletti, Breein Tyree, Stéphane Gombauld, Stanley Whittaker e Vasilis Charalampopoulos. Vanno ad aggiungersi a quello che è lo “zoccolo duro” della passata stagione, con il capitano Stefano Gentile in testa.