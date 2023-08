Sport Tra arrivi e partenze il Cagliari affronta l’esordio a Torino

Dopo la sofferta, ma meritatissima promozione nella massima serie del campionato italiano di calcio avvenuta circa due mesi fa, mentre Nandez e compagni svolgevano, con grande impegno e grinta, sotto l’occhio vigile di mister Ranieri, prima ad Asseminello dal 10 al 21 luglio e successivamente a Saint Vincent-Châtillon dal 24 al 4 agosto, il ritiro pre-campionato disputando anche varie amichevoli con alcuni team molto conosciuti a livello italiano (il Como e l’Olbia tanto per citarne alcuni) ed europeo (il Brest, realtà apprezzabile della Ligue 1 ), la dirigenza rossoblù, nella persona del direttore sportivo Nereo Bonato, portava avanti (e in certi casi concludeva come sta cercando di fare ancora nelle giornate odierne), importanti trattative per rinforzare la rosa rossoblù in vista della Stagione che aprirà i battenti tra pochi giorni (esordio dei rossoblù previsto il 21 agosto contro il Torino alle ore 18.30 per la cronaca). Dopo i noti e fondamentali arrivi nella compagine isolana del centrocampista ceco Jankto dal Getafe, del portiere Scuffet dal Cluj (compagine rumena con un passato anche in Champions League), del terzino sinistro classe ‘94 Augello dalla Sampdoria a cui si devono aggiungere gli sbarchi in maglia rossoblù del giovane Oristanio (veramente di pregio in termini tecnici e di personalità la prova dell’ex primavera dell’Inter contro il Palermo in Coppa Italia qualche giorno fa) e del giocatore ghanese classe 2002 Sulemana dall’Hellas Verona (anche lui autore di un ottima prestazione contro la compagine rosanero), il team sardo sta provando a mettere a segno ulteriori “colpi” per inserire al suo interno i tasselli mancanti in vista della prossima stagione in modo tale da fornire al tecnico Ranieri tutte le “armi” che permettano al Cagliari di ben figurare nel campionato che sta per iniziare. E, infatti, notizia di questi giorni l’approdo tra le fila rossoblù del giovane calciatore Matteo Prati. Il giocatore italiano, autentico protagonista in Serie B con la maglia della Spal e con la Nazionale under 20 nel mondiale svoltosi qualche mese fa in Argentina, è senza ombra di dubbio un ottimo “colpo” portato a termine dalla società presieduta dal patron Giulini. Il talento ravennate, infatti, può dare un notevole contributo alla manovra cagliaritana sia in termini difensivi che offensivi con qualità e raziocinio. Un ragazzo, sicuramente di grande talento, che certamente (non si nutrono dubbi su questo) saprà farsi valere in un campionato cosi difficile e pieno di insidie come la Serie A. Il fatto più concreto sarà, soprattutto all’inizio, inserire il giocatore senza forzare i tempi, sicuri che l’allenatore rossoblù Ranieri (un’autentica garanzia in questo) saprà, con i suoi dettami e i suoi preziosissimi insegnamenti, farlo crescere nel corso dell’intera annata. Facciamo notare inoltre che il centrocampista romagnolo, classe 2003, ha scelto l’approdo in Sardegna dopo aver rifiutato le “avances” del Palermo ed è arrivato nel capoluogo sardo per un corrispettivo pari a 5 milioni di euro più 1.5 di bonus risultando la cessione maggiormente cospicua per un club militante nella terza Serie del campionato italiano. Capitolo difesa: per puntellare il reparto arretrato la società di viale La Playa, oltre alla possibile conferma dell’esperto Goldaniga, dopo il no ricevuto dal Maiorca per il difensore Raillo, sembra a un passo dal difensore ellenico (con passaporto olandese) Chatzidiakos. Il centrale, classe ‘97, proviene dall’AZ Alkmaar (compagine del campionato dei Paesi Bassi) dove è un titolare inamovibile. Pare, inoltre, che il calciatore nativo di Rodi abbia già dato il suo consenso in merito al suo approdo nel nostro campionato. Manca solo l’approvazione della società allenata da Pascal Jansen. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, il reparto offensivo si può notare che il Cagliari, visto il lungo stop occorso al bomber italo-peruviano Lapadula, ha la forte necessità di rimpolpare, in termini non solo numerici, il settore avanzato. I nomi che hanno circolato e che circolano a tal proposito sono tanti. Si era parlato, fino a qualche giorno fa, del possibile arrivo del croato Robert Petkovic dalla Dinamo Zagabria oppure dell’ex Verona Gaich (proprietaria del cartellino dell’atleta argentino il Cska Mosca). Tuttavia tutte le attenzioni della società rossoblù ora sembrano concentrate sull’attaccante classe 2002 del Milan (ultima stagione disputata nelle fila del Lecce) Lorenzo Colombo. Il giocatore lombardo, autore di 5 reti nel campionato appena trascorso, è certamente un ottimo prospetto nel panorama dei giovani calciatori italiani e farebbe molto comodo in un reparto, quello offensivo, che indubbiamente urge di forze fresche e nuovi innesti vista la (purtroppo) lunga indisponibilità di Lapadula. Un settore del campo, quello avanzato che, tranne l’arrivo dell’uzbeko Shomourdov, non registra fino a questo momento nessun nuovo inserimento e che certamente da qui alla fine del mercato con moltissima probabilità sarà rimpinguato. Assodato, quindi, che un nuovo attaccante, come richiesto da mister Ranieri, ci sarà, si potrà vedere se sarà il bomber nativo di Vimercate. Due importanti considerazioni, ora, a proposito del bomber ex Lecce. La prima riguarda il fatto che la società di via Aldo Rossi è restia a liberare il giovane bomber rossonero, per qualsivoglia destinazione, prima di aver trovato un’alternativa a Giroud, la seconda concerne il fatto che su Colombo si sono mosse con molta decisione altre importanti realtà come il Monza e il Genoa che certamente daranno battaglia per portare a casa il talento. Tutto dipenderà da cosa accadrà nei prossimi giorni. Da segnalare anche l’arrivo in maglia rossoblù del giovane attaccante zambiano classe 2003 Mutandwa proveniente dall’ Atletico Lusaka. Per quanto riguarda i possibili addii, oltre alle cessioni già avvenute di Bellanova e Cragno (tra gli altri), è da registrarsi un duplice interesse del Venezia per due giocatori presenti nella rosa isolana. Il difensore rossoblù (classe ’98) Altare ed il centrocampista Nunzio Lella. Il primo garantirebbe all’allenatore lagunare Vanoli qualità ed esperienza al reparto arretrato, il secondo, invece, andrebbe a rafforzare la linea mediana arancio-verde dando un’alternativa in più alla manovra veneta viste le sue peculiarità difensive. Prima di cedere il centrale bergamasco Altare, il Cagliari attende l’arrivo nel capoluogo sardo di un difensore (Chatzidiakos?). Sembra, inoltre, destinato a lasciare la Sardegna, sempre per quanto concerne la difesa, anche Capradossi. Per l’ex-primavera della Roma destinazione possibile il Lecco. Queste risultano essere i possibili arrivi e partenze all’interno della compagine sarda. Mosse ponderate, gestite dal presidente Giulini, dal ds Bonato, da mister Ranieri (tenendo ben presente le disponibilità finanziarie) e prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato faranno il massimo per mettere a segno tutti i colpi necessari per disputare un campionato di livello.