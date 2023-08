Sport L’Italvolley si aggiudica anche il secondo incontro agli europei femminili

L'Italia batte la Svizzera per 3-0 (25-14, 25-19, 25-13) a Monza nel match valido per la Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023. Dopo il facile successo contro la Romania all’esordio, altra partita sul velluto per le ragazze allenate dal Commissario Tecnico Mazzanti, che battono per 3-0 anche la Svizzera nel secondo incontro del girone B (parziali di 25-14, 25-19, 25-13). Ancora titolare Antropova al posto di Egonu, per l’ex Vakif arrivano però i primi punti dell’Europeo. Azzurre che torneranno in campo domani, 19 agosto, contro la Bulgaria. Non sbaglia l’approccio alla gara il “team” di Mazzanti che gioca in maniera fluida sviluppando lo schema in maniera ordinata e portano a casa un risultato comunque ampiamente previsto alla vigilia di questo girone Europeo. A Monza, contro la Svizzera, finisce con la squadra azzurra che si distende in maniera armonica ed a brillare sono state Ekaterina Antropova, schierata ancora titolare al posto di Paola Egonu, e Marina Lubian che festeggia al meglio la sua presenza numero 100 in Nazionale. Bene anche Elena Pietrini. Primi punti nella competizione per Egonu, positiva quando chiamata in causa. A livello individuale Antropova ha messo a segno 16 punti, di cui 11 in attacco. L'opposto va a segno 3 volte al servizio e colleziona 2 muri vincenti. Voto alto anche per Elena Pietrini con 13 punti e Marina Lubian con 12 punti, quasi perfetta (88%) nella sua 100esima presenza in azzurro. Menzione speciale per la capitana Myriam Sylla, che chiude la sfida con 3 ace. Paola Egonu parte ancora dalla panchina, ma dà il suo solito contributo offensivo.