Calciomercato Cagliari: Focus sui Movimenti Attuali

ARRIVI:





- Sulemana (c): acquistato a titolo definitivo dal Verona.

-Travaglini (d): ritorna in squadra al termine del prestito dall'Olbia.

- Jankto (c): approda in Sardegna con un trasferimento definitivo dal Getafe.

- Scuffet (p): arriva a titolo definitivo dal Cluj.

- Augello (d): acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria.

- Oristanio (a): arriva in prestito dall'Inter.

- Shomurodov (a): sbarca in rossoblù in prestito dalla Roma.

- Prati (c): viene acquistato definitivamente dalla Spal.





PARTENZE:





- Millico (a): lascia il Cagliari a seguito della scadenza del contratto.

- Falco (a): termina il rapporto contrattuale.

- Bellanova (c): trasferito al Torino a titolo definitivo.

- Veroli (d): parte per il Catanzaro in prestito.

- Prelec (a): si trasferisce in prestito al Tirol.

- Ciocci (p): vola al Pescara con una formula di prestito.

- Barreca (d): saluta Cagliari per approdare definitivamente alla Sampdoria.

- Delpupo (c): si trasferisce in prestito al Pontedera.

- Boccia (d): partenza in prestito verso il Novara.

- Travaglini (d): inizia una nuova avventura alla Ternana, sempre in prestito.





TRATTATIVE:

- Chatzidiakos (d): il difensore dell'Az Alkmaar è nel mirino del Cagliari.

- Colombo (a): l'attaccante del Milan è al centro di trattative tra le due società.





Il Cagliari sta quindi operando in maniera intensa per rinnovare la squadra e cercare di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

