Sport Chances per Shomurodov Cagliari verso Torino: Fuori ancora i “lungodegenti” Lapadula, Mancosu e Rog Non saranno della partita nemmeno Desogus e Pereiro

La vittoria in Coppa con il Palermo, fine settimana scorsa, ha aperto una via alternativa: i due gol per il passaggio del turno sono stati realizzati da altrettanti difensori (Dossena e Di Pardo). A testimonianza del fatto che il Cagliari deve ancora fare i conti con una fase offensiva latente. Pavoletti, al momento, è l’unico in grado di attaccare con efficacia la porta avversaria. In attesa che Shomurodov riacquisti una parvenza di condizione fisica, mentre Luvumbo ed Oristanio non sono delle vere e proprie “prime punte”. In questo contesto la società si sta muovendo per reperire sul mercato un tassello importante, che possa chiudere il cerchio in attacco. Ranieri, grazie a tutta una serie di accorgimenti tattici, è riuscito finora a coprire le mancanze nell’organico. I rossoblù, tra amichevoli e primo turno di Coppa Italia, si presenteranno lunedì all’Olimpico-Grande Torino, in casa granata, con una sequela di incontri dove non hanno mai perso, compresa l’amichevole internazionale in quel di Brest, dove trovarono il pareggio proprio con Pavoletti. Lo stesso Pavoletti ha però evidenziato, in Coppa, di non aver smaltito completamente i carichi di lavoro, tra l’altro sbagliando banalmente anche un calcio di rigore. Per questo motivo, nelle sedute di avvicinamento alla sfida con il Toro, mister Ranieri sta provando a forzare i tempi per Shomurodov, che entrerebbe tuttavia in corso d’opera, affiancando uno fra Oristanio (favorito) e Luvumbo. Il primo è già partito spesso titolare in pre-campionato, dimostrando di essere in possesso di buone doti dinamiche, unite ad un bagaglio tecnico di discreto livello. Resta il fatto che ancora vede poco la porta. Ha margini di crescita importanti e la carta d’identità lo aiuta. Ranieri ha oramai sposato, per questo inizio di torneo, il 4-4-2, e dunque dovrà tirar fuori dal cilindro necessariamente una coppia offensiva. Per non rinnegare il lavoro fatto sinora. Nel frattempo Matteo Prati è arrivato ed ha già svolto le prime sedute assieme al gruppo. Un investimento importante di 5 milioni più un milione e mezzo di bonus. Con contratto sino a giugno 2028. Via social Prati ha detto: “Finalmente sono arrivato non vedevo l’ora. Saluto tutti i tifosi rossoblù e sono felice, pronto per incontrarvi quanto prima allo stadio. Forza Cagliari”. A Torino saranno “out” i “lungodegenti” Lapadula, Mancosu e Rog, oltre a Pereiro e Desogus, con questi ultimi due che lavorano ancora in “differenziato”. Cagliari ancora con occhio attento al mercato, che potrebbe riservare interessanti novità. Specialmente dell’ultim’ora, come storicamente accade per la società rossoblù, pronta a fiutare l’affare sui titoli di coda.