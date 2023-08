Sport Il Cagliari inaugura la ritrovata serie A a Torino, in casa granata

Ripartire dalla massima serie. Un campionato che una società come il Cagliari ha nelle proprie corde. Sia per tradizione, che per effettive capacità di contenitore per tifoseria al seguito. Infatti, la società rossoblù ha un tale impatto di “supporters”, che abbraccia effettivamente i confini italici e non. Un primo “step” si è avuto nel corso del ritiro in Val d’Aosta, laddove gli allenamenti erano seguiti giornalmente da un nutrito numero di appassionati provenienti soprattutto d’oltr’alpe. La promozione di giugno ha scatenato la tifoseria, al punto che la società sta raggiungendo l’invidiabile numero di 14.000 tessere di abbonamento, rasentando la totale copertura dei posti della “Unipol Domus” (16.000). La scelta di affidare la macchina alla guida di un esperto “trainer” come Claudio Ranieri non può che essere condivisa. La campagna di rafforzamento prevista dopo la promozione si sta completando ed i tasselli pian piano si stanno inserendo in un contesto comunque di discreto livello. Lo “zoccolo duro” della serie cadetta non andava smantellato, anche perchè aveva evidenziato qualità certificate. Con vista sulla prima sfida che aprirà un’annata dai contorni ancora da decifrare, ma con una motivazione ritrovata. In casa del Toro il primo assaggio. Con una squadra ancora da assemblare. Fresca degli infortuni di Lapadula, Mancosu e Rog, tutti “out” sul lungo periodo. È arrivato Prati dalla Spal, ma all’Olimpico potrà partire esclusivamente dalla panchina, considerati i pochi allenamenti che avrà collezionato col gruppo. Prosegue serrata la trattativa per un difensore (il greco Chatzidiakos in “pole”), anche perché la formazione rossoblù ha effettiva necessità di rinforzare la fase arretrata, uno dei talloni d’Achille lo scorso anno in cadetteria. In attesa delle prime risposte del campo. Alcuni hanno la valigia pronta (Altare, Goldaniga), ma qualcosa potrà essere rivisto a seconda delle risposte che il mister avrà in questo periodo. Quello che non cambierà è il modulo. Ranieri ha adattato il 4-4-2 al materiale umano a disposizione. Con qualche sorpresa positiva come Sulemana, rivelatosi fondamentale nell’interdizione a centrocampo e supporto indispensabile per Makoumbou in fase di impostazione, ed Augello, stantuffo inesauribile in fascia sinistra. Serve come il pane un altro attaccante in attesa di Lapadula. La società le proverà tutte in questi ultimi giorni di trattativa. Senza sforare per quelle che sono le effettive possibilità economiche del club.