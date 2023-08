Sport Web Project Cup al Summerbeach Village: Concluso un weekend di beachvolley emozionante

Dopo un'assenza forzata di una settimana a causa delle intemperie, il lido San Giovanni di Alghero ha riacceso i riflettori sul beachvolley al Summerbeach Village. Durante il weekend del 12 e 13 agosto, la spiaggia di Alghero è diventata palcoscenico per gli appassionati del circuito Summerbeach, ospitando la sfida della Web Project Cup. Nonostante il termometro sfiorasse punte elevate, l'adrenalina ha dominato il campo. Il pubblico, radunato in massa, ha potuto godere di performance appassionanti e di buona classe. Nel tabellone maschile, la sinergia tra Emanuele Masala e Nicola Angius ha fatto la differenza, superando il tenace duo Loris Bodini-Antonio Nettuno in una finale mozzafiato e punto a punto. Sul fronte femminile, Andrea Giulia Zoni e Valeria Missora hanno conquistato il titolo, prevalendo sulle combattive sorelle Giulia e Roberta Vecchio Garda. Il sostegno alla competizione è giunto anche da partner di prestigio: i premi sono stati offerti da Conad Superstore di Alghero, sito in via Don Minzoni. L'attenzione è già rivolta al prossimo weekend, con il torneo under che, ricordiamo, ha già acceso le passioni lo scorso 22 e 23 luglio al Summerbeach Village del lido San Giovanni. Il beachvolley ad Alghero non conosce pause.